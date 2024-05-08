El impacto del reciente ataque cibernético de Change Healthcare no tiene precedentes, al igual que los costos. Rick Pollack, presidente y director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Hospitales, afirmó: “El ciberataque a Change Healthcare es el incidente más significativo y trascendental de su tipo contra el sistema de salud de EE. UU. en la historia”.

En una reciente llamada de ganancias, UnitedHealth Group, la empresa matriz de Change Healthcare, especuló sobre los costos generales de la filtración de datos. Cuando todo esté dicho y hecho, el recuento total puede alcanzar los mil millones de dólares o más.