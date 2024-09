La gestión de dispositivos no tiene por qué ser complicada. Para empezar, los equipos de TI ya no tienen que gestionar los dispositivos móviles ni garantizar la ciberseguridad desde productos separados de software de gestión de endpoints. El trabajador actual puede usar un teléfono inteligente personal, una tableta compartida y un dispositivo corporativo que utilice Chrome OS para su espacio de trabajo digital. También puede interactuar con endpoints no estándar, como dispositivos de IoT o realizar una transacción en un quiosco. En cada uno de estos casos, sus dispositivos pueden estar gestionados por una única solución de Gestión unificada endpoint, que ofrece un acceso más seguro, un menor riesgo frente a vulnerabilidades y una experiencia de usuario satisfactoria, y ayuda a los departamentos de TI a construir una estrategia de confianza cero.