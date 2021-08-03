¿Qué es la tecnología móvil?

La tecnología móvil es aquella que va a donde está el usuario. Se compone de dispositivos portátiles de comunicación bidireccional, dispositivos informáticos y la tecnología de red que los conecta.
Actualmente, la tecnología móvil se caracteriza por dispositivos con conexión a Internet, como teléfonos inteligentes, tabletas y relojes. Son lo último en una serie que incluye localizadores bidireccionales, computadoras portátiles, teléfonos móviles (teléfonos plegables), dispositivos de navegación GPS y mucho más.
Las redes de comunicación que conectan estos dispositivos se denominan tecnologías inalámbricas. Permiten que los dispositivos móviles compartan llamadas, datos y aplicaciones (aplicaciones móviles).
La tecnología móvil se ha extendido y sigue creciendo. La cantidad de usuarios de teléfonos inteligentes ha superado los 3 mil millones¹ y se espera que la fuerza laboral móvil mundial alcance los 1.87 mil millones para 2022.²
Redes de radio que utilizan torres de telefonía móvil distribuidas y, a su vez, permiten a los dispositivos móviles (teléfonos celulares) cambiar de frecuencia automáticamente y comunicarse sin interrupción en áreas geográficas grandes. La misma capacidad básica de conmutación permite a las redes móviles acomodar a muchos usuarios en una cantidad limitada de frecuencias de radio.³
El estándar de servicio móvil actual para la mayoría de las comunicaciones inalámbricas. Utiliza tecnología de conmutación de paquetes, que organiza los datos en partes o paquetes para su transmisión y vuelve a reunir la información en el destino. Se informa que 4G ("G" para generación) es 10 veces más rápido que 3G. Y 5G, una red mucho más rápida, aún está por llegar. 5G utiliza un conjunto de bandas de frecuencia agregadas para desbloquear el ancho de banda y es aproximadamente 20 veces más rápida que 4G.
Ondas de radio que conectan dispositivos a Internet a través de enrutadores localizados llamados puntos críticos. Abreviatura de conexión inalámbrica, las redes wifi son como las torres de telefonía móvil para acceder a Internet, pero no transmiten automáticamente el servicio sin establecer una conexión wifi. La mayoría de los dispositivos móviles permiten cambiar automáticamente entre redes wifi y móviles en función de la disponibilidad y las preferencias del usuario.⁴
La especificación del sector de las telecomunicaciones para conectar dispositivos a corta distancia mediante ondas de radio de longitud de onda corta. El Bluetooth permite a los usuarios conectar o emparejar rápidamente dispositivos como auriculares, altavoces, teléfonos y otros dispositivos.⁵
El 5G es la quinta generación de tecnología inalámbrica móvil. Al igual que el 4G, utiliza frecuencias que forman parte del espectro radioeléctrico, pero el 5G utiliza frecuencias muy altas que ofrecen más ancho de banda. Esto significa más datos entregados a mayor velocidad a más dispositivos. Imagínese la transmisión de video a un teléfono inteligente: el 5G lo multiplicará por 10, no solo para un individuo, sino para cualquier persona que transmita un video al mismo tiempo.
Gracias a su aplicación móvil Road Day para cargar información sobre siniestros desde el lugar, Amica Mutual Insurance Company consiguió un aumento de la productividad estimado entre el 25 % y el 50 % en sus procesos de flujo de trabajo. La aplicación permite a los peritos colaborar estrechamente con los clientes en el lugar, lo que mejora la precisión en los siniestros y ayuda a los clientes a sentirse más implicados.
Las ranas están desapareciendo en Australia: 4 de las 240 especies conocidas. Para protegerlas, los científicos necesitaban un modelo de recopilación de datos más rápido. La aplicación FrogID , que forma parte de una iniciativa de crowdsourcing, permite a los australianos hacer grabaciones de audio de los llamados exclusivas entre las ranas y subirlas a una base de datos en línea. La aplicación también utiliza coordenadas GPS para mapear las poblaciones de ranas.
City Furniture utiliza la tecnología móvil para crear una experiencia de compra casi ideal. Los clientes pueden combinar la investigación en línea con la posibilidad de tocar físicamente los artículos e interactuar con el personal de ventas. La aplicación móvil que utilizan los vendedores en sus tabletas permite acceder a datos en tiempo real, procesar pagos y programar entregas, todo ello sin separarse del cliente.
Escalabilidad: crear soluciones puntuales que no se extienden a toda la empresa puede resultar costoso en términos de desarrollo, gestión y mantenimiento. Las aplicaciones deben concebirse de forma integral, teniendo en cuenta las líneas de negocio, los procesos y los entornos técnicos.
Integración: es fundamental poder conectar los servicios lógicos y de datos a la aplicación, tanto si están en las instalaciones, en la nube o en las configuraciones híbridas.
Reutilización: En 2018 se descargaron más de 105 mil millones de aplicaciones móviles.⁶ Muchas son, o pueden modificarse o combinarse, para aplicaciones empresariales. El uso de aplicaciones existentes acelera la obtención de valor y mejora la rentabilidad al aprovechar la experiencia y los conocimientos del sector incorporados a la aplicación.
Desarrollo basado en la nube: la nube ofrece una plataforma eficiente para desarrollar, probar y gestionar aplicaciones. Los desarrolladores pueden utilizar interfaces de programación de aplicaciones (API) para conectar las aplicaciones a los datos de back-end y centrarse en las funciones de front-end. Pueden agregar autenticación para reforzar la seguridad y acceder a servicios cognitivos y de inteligencia artificial (IA).
Gestión de movilidad: a medida que se implementa la tecnología móvil, las organizaciones recurren a soluciones de gestión de la movilidad empresarial (EMM) para configurar dispositivos y aplicaciones, realizar un seguimiento del uso y los inventarios de dispositivos, controlar y proteger los datos, así como prestar asistencia y solucionar problemas.
BYOD: Bring your own device (BYOD) es una política de TI que permite a los empleados utilizar dispositivos personales para acceder a los datos y sistemas. Si se adopta eficazmente, el BYOD puede mejorar la productividad, aumentar la satisfacción de los empleados y ahorrar dinero. Al mismo tiempo, plantea asuntos de seguridad y gestión de dispositivos que deben abordarse.
Seguridad: La batalla de la seguridad móvil es desalentadora en términos de volumen y complejidad. La inteligencia artificial (IA) se perfila como un arma clave para distinguir anomalías de seguridad en grandes cantidades de datos. Puede ayudar a detectar y corregir incidentes de malware o recomendar acciones para cumplir los requisitos normativos desde un panel central.
Edge computing: Una de las principales ventajas del 5G es que puede acercar las aplicaciones a sus fuentes de datos o servidores de borde. La proximidad a los datos en su origen puede aportar ventajas a la red, como mejores tiempos de respuesta y mayor disponibilidad de ancho de banda. Desde un punto de vista empresarial, la computación edge ofrece la oportunidad de realizar análisis de datos más exhaustivos y obtener información más profunda con mayor rapidez.
Es imprescindible una gestión segura y cuidadosa de los dispositivos móviles, los contenidos y las aplicaciones, ya sea para un sistema operativo específico, varios tipos de dispositivos o un entorno mixto.
Pase de la gestión de dispositivos móviles (MDM) a la gestión unificada de endopints (UEM). Utilice la nube, la IA y el análisis para dar soporte a un entorno complejo de endpoints y móviles.
El pensamiento de diseño, los datos, la tecnología y la creatividad pueden reunirse para desarrollar experiencias móviles mejoradas y atractivas. La clave es encontrar el socio adecuado.
La solución IBM Security MaaS360 Unified Endpoint Management (UEM) fue diseñada para ayudarlo a administrar y proteger los dispositivos, las aplicaciones y los datos del personal de primera línea, independientemente de su ubicación.
A medida que los modelos de trabajo flexibles se han convertido en la nueva norma, los empleados deben seguir siendo productivos al trabajar desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, de manera protegida. Desde la gestión de puntos de conexión hasta la seguridad nativa, IBM Security MaaS360 proporciona una solución de UEM de extremo a extremo.
