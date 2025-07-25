¿Qué es el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC)?

La fase de diseño implica definir la arquitectura del proyecto. Los pasos principales incluyen delinear la navegación del software, las interfaces de usuario, el diseño de la base de datos y más.

Los ingenieros de software revisan los requisitos para determinar la mejor manera de crear el software deseado. Consideran cómo encaja el software en el ámbito existente de aplicaciones y servicios de una organización, tanto ascendente como descendente, y cualquier otra dependencia que tenga.

El equipo de desarrollo también podría comenzar a abordar las preocupaciones de ciberseguridad durante la fase de diseño mediante ejercicios de modelado de amenazas para identificar riesgos potenciales para el software. Por ejemplo, si se determina que el robo de identidad es un riesgo significativo, el equipo sabe incorporar medidas de autenticación sólidas en el diseño.

Muchas aplicaciones de software nuevas utilizan una arquitectura de microservicios, un enfoque nativo de la nube en el que una sola aplicación se compone de muchos componentes o servicios más pequeños, poco acoplados y desplegables de forma independiente

Para ayudar a organizar el flujo de desarrollo, los desarrolladores de software pueden usar un diseño modular. Los módulos de software son unidades de código autónomas que realizan una función específica. Estos módulos pueden conectarse para crear una pieza de software más grande. El diseño modular permite a los desarrolladores reutilizar los módulos existentes y trabajar en varias partes del software a la vez, lo que puede reducir los cuellos de botella.

La fase de diseño a menudo culmina con la creación de un prototipo inicial o de varios prototipos, que pueden mostrar a los stakeholders y a los usuarios finales para solicitar feedback. La IA generativa puede ayudar potencialmente a acelerar la creación de prototipos. Por ejemplo, los desarrolladores podrían introducir diseños y requisitos funcionales detallados en una herramienta de IA y pedirle que devuelva un primer borrador del código del software.

El trabajo de la fase de diseño se recopila en un documento de diseño de software (SDD), que se transmite a los desarrolladores como una hoja de ruta para usar durante la programación.