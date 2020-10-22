¿Qué es la seguridad de la cadena de suministro?

Muchos de nosotros en la cadena de suministro recordamos las principales filtraciones de datos que Target y Home Depot sufrieron con meses de diferencia como resultado de relaciones con terceros. Seis años después, las violaciones de seguridad de la cadena de suministro siguen ocupando titulares, en particular, la violación de SolarWinds que actualmente repercute en toda la industria. El análisis más reciente estima que el costo promedio de una filtración de datos es de 3.86 millones USD y las megafiltraciones (50 millones de registros o más robados) alcanzan los 392 millones USD. Dado el aumento de los ataques a la cadena de suministro en 2020, solo podemos imaginar el impacto que tendrá cuando se actualice el análisis.
Entonces, ¿qué se necesita para abordar la seguridad de la cadena de suministro?
Parte del reto radica en que no existe una definición única y funcional de la seguridad de la cadena de suministro. Es un área enormemente amplia que incluye todo, desde amenazas físicas hasta amenazas cibernéticas, desde la protección de transacciones hasta la protección de sistemas, y desde la mitigación del riesgo con partes en la red comercial inmediata hasta la mitigación del riesgo derivado de relaciones con terceros, cuartos y "n" partes. Sin embargo, cada vez hay más consenso en que la seguridad de la cadena de suministro requiere un enfoque multifacético y funcionalmente coordinado.
Los líderes de la cadena de suministro nos dicen que les preocupan las amenazas cibernéticas, por lo que en este blog nos centraremos en los aspectos de ciberseguridad para proteger la calidad y la entrega de productos y servicios, y los datos, procesos y sistemas asociados involucrados.
La seguridad de la cadena de suministro es un problema multidisciplinario y requiere una estrecha colaboración y ejecución entre las organizaciones empresariales, de atención al cliente y de TI, lo que plantea sus propios retos. Las empresas que lo hacen bien comienzan con TI y una red empresarial segura multiempresa, luego avanzan con un acceso cuidadosamente gobernado y seguro a las capacidades de analytics y visibilidad y, a partir de ahí, monitorean continuamente cada capa en busca de comportamientos anómalos”.
Marshall Lamb, Director de Tecnología, IBM Sterling
¿Por qué es importante la seguridad de la cadena de suministro?
Las cadenas de suministro se centran en conseguir a los clientes lo que necesitan al precio, lugar y momento adecuados. Cualquier interrupción y riesgo para la integridad de los productos o servicios que se entregan, la privacidad de los datos intercambiados y la integridad de las transacciones asociadas pueden tener consecuencias operativas, financieras y de marca perjudiciales. Las filtraciones de datos, los ataques de ransomware y las actividades maliciosas de usuarios internos o atacantes pueden ocurrir en cualquier nivel de la cadena de suministro. Incluso un incidente de seguridad localizado en un único proveedor o en un tercero puede perturbar significativamente el proceso de “planear, fabricar y entregar”.
“Una cadena de suministro es tan fuerte como su entidad más vulnerable. El Centro de Resiliencia Cibernética del Puerto de Los Ángeles ayudará a cada miembro participante de la cadena de suministro a protegerse mejor a sí mismo y, por extensión, a los demás”.
Wendi Whitmore, vicepresidenta, IBM Security X-Force
Mitigar este riesgo es un objetivo móvil y un desafío creciente. Las cadenas de suministro son redes globales cada vez más complejas compuestas por volúmenes grandes y crecientes de socios externos que necesitan acceso a datos y garantías de que pueden controlar quién ve esos datos. Hoy en día, el nuevo estrés y las limitaciones en el personal y el presupuesto, y los rápidos cambios imprevistos en la estrategia, los socios y la mezcla de oferta y demanda, añaden más desafíos y urgencia. Al mismo tiempo, los clientes y empleados con más conocimientos y conciencia social exigen transparencia y visibilidad de los productos y servicios que compran o respaldan. Cada punto de contacto agrega un elemento de riesgo que debe evaluarse, gestionarse y mitigarse.
Las 5 principales preocupaciones en materia de seguridad de la cadena de suministro
Los líderes de la cadena de suministro de todo el mundo y de todas las industrias nos dicen que estas cinco preocupaciones de seguridad de la cadena de suministro los mantienen despiertos por la noche:
Mejores prácticas de seguridad en la cadena de suministro
La seguridad de la cadena de suministro requiere un enfoque multifacético. No existe una panacea, pero las organizaciones pueden proteger sus cadenas de suministro con una combinación de defensas en capas. A medida que los equipos centrados en la seguridad de la cadena de suministro dificultan que los actores de amenazas gestionen el proceso de control de seguridad, ganan más tiempo para detectar actividad nefasta y actuar. Estas son solo algunas de las estrategias más importantes que están aplicando las organizaciones para gestionar y mitigar los riesgos de seguridad de la cadena de suministro.
La seguridad de la cadena de suministro continuará siendo aún más inteligente. Por ejemplo, las soluciones están comenzando a incorporar IA para detectar de manera proactiva comportamientos sospechosos mediante la identificación de anomalías, patrones y tendencias que sugieren un acceso no autorizado. Las soluciones impulsadas por IA pueden enviar alertas para la respuesta humana o bloquear automáticamente los intentos.
¿Cómo garantizan las empresas la seguridad de la cadena de suministro hoy en día?
IBM Sterling Supply Chain Business Network estableció un nuevo récord en transacciones comerciales seguras en septiembre de este año, un 29 % más que en septiembre de 2019, y está ayudando a los clientes de todo el mundo a reconstruir su negocio con seguridad y confianza a pesar de la pandemia global.
El proveedor internacional de servicios de transferencia de dinero Western Union completó más de 800 000 millones de transacciones en 2018 para clientes particulares y empresas de forma rápida, confiable y segura con una infraestructura de transferencia de archivos confiable.
La minorista de moda Eileen Fisher utilizó una plataforma de cumplimiento omnicanal inteligente para construir un único grupo de inventario en todos los canales, mejorando la confianza en los datos de inventario, ejecutando un cumplimiento más flexible y reduciendo los costos de adquisición de clientes.
El ecosistema blockchain Farmer Connect conecta de forma transparente a los productores de café con los consumidores a los que atienden, con una blockchain platform que incorpora seguridad de red y datos para aumentar la confianza, la seguridad y la procedencia.
El proveedor de servicios financieros Rosenthal & Rosenthal reemplazó sus múltiples enfoques de servicios de intercambio electrónico de datos (EDI) con una red empresarial segura y multiempresa basada en la nube que reduce sus costos operativos y, al mismo tiempo, brinda un servicio receptivo y de alta calidad a cada cliente.
El proveedor de logística integrada VLI cumple con innumerables regulaciones de cumplimiento y seguridad de gobierno, y permite a sus 9,000 trabajadores acceder a los sistemas correctos en el momento adecuado para hacer su trabajo, con una suite de soluciones de seguridad que protegen su negocio y sus activos y administran el acceso de los usuarios.
Uno de los puertos marítimos más concurridos del mundo Puerto de Los Ángeles está construyendo un primer Centro de Resiliencia Cibernética con una suite de ofertas de seguridad destinadas a mejorar la concientización y la preparación de su ecosistema de cadena de suministro para responder a las amenazas cibernéticas que podrían interrumpir el flujo de carga.
Soluciones para mantener segura su cadena de suministro
Mantenga sus datos más confidenciales seguros, visibles solo para aquellos en los que confía, inmutables para evitar el fraude y protegidos del riesgo de terceros. Deje que IBM le ayude a proteger su cadena de suministro, con una seguridad probada en batalla que funciona independientemente de su enfoque de implementación: on premises, en la nube o híbrida.
