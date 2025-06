¿Qué es la gestión de programas ágil?

La gestión de proyectos como disciplina comenzó a tomar forma en los Estados Unidos en la década de 1950. En la década de 1990, se formalizaron un grupo de métodos conocidos como" cascada ", en los que cada fase de un proyecto debe completarse antes de que todo el equipo pase a la siguiente fase. Pero a medida que el software aumentó en vitalidad y complejidad, los métodos tradicionales de gestión de proyectos y en cascada resultaron engorrosos y menos que ideales para proyectos que se mueven rápidamente y enfrentan cambios frecuentes.

En 2001, un grupo de desarrolladores de software creó el Manifiesto ágil para la gestión de proyectos ágil, que incluye cuatro valores clave y 12 principios. Los valores clave son:

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas





Software de trabajo sobre documentación completa





Colaboración con el cliente en la negociación del contrato





Responder al cambio en lugar de seguir un plan

Los valores preferidos no requieren el abandono de los no preferidos. Por ejemplo, la filosofía ágil no prohíbe el uso de un plan, sino que pone mayor énfasis en responder y prepararse para el cambio inevitable.

Estos principios ágiles se hicieron cada vez más populares para el proceso de desarrollo de software, pero la filosofía va mucho más allá del desarrollo ágil de software. Los principios ágiles se emplean ahora en muchas industrias diferentes, desde la moda hasta la biotecnología y la gobernanza.