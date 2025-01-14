¿Qué es la gestión de productos?

La gestión de productos es tanto una posición como una función implementada por gerentes de productos que enfatizan la experiencia del usuario y las demandas del mercado. Es una función que requiere una combinación de experiencia empresarial, de gestión y técnica. A diferencia de los gerentes de proyecto, que establecen los flujos de trabajo diarios para crear un producto, los gerentes de producto priorizan la visión y la estrategia generales para un producto en particular.



Los gerentes de producto existen en todas las industrias, donde supervisan los productos fabricados a través de la fabricación física y el desarrollo de software y aplicaciones.

Al crear una estrategia de producto, los gerentes de producto colaboran en equipos multifuncionales que incluyen equipos de negocios, analistas, diseñadores de UX, desarrolladores, especialistas en marketing y equipos de ventas. Una estrategia de gestión de productos incluye realizar estudios de mercado, crear una hoja de ruta, coordinar los equipos de desarrollo y otros stakeholders relevantes e incorporar feedback de los clientes a través de actualizaciones de productos.

La gestión de productos prioriza la experiencia del cliente y posiciona el feedback positivo de los usuarios como una métrica clave para un producto exitoso.