Ágil frente a cascada

Un hombre en una soleada oficina en casa escribe en una pizarra blanca con un marcador

¿Qué metodología de gestión de proyectos debería utilizar para gestionar su próximo proyecto?

¿Qué es la cascada?

La metodología en cascada, también conocida como modelo de ciclo de vida secuencial lineal, se define por su enfoque lineal y estructurado de la gestión de proyectos. Se compone de una serie de pasos que se completan en orden secuencial dentro del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Estos pasos generalmente se rastrean a través de visualizaciones de diagramas de Gantt. Al Dr. Winston W. Royce se le atribuye el desarrollo de este enfoque, que documentó en su artículo de 1970, "Gestión del desarrollo de grandes sistemas de software".

Desde su publicación, han surgido variaciones de la cascada, pero existe un consenso general en torno a los siguientes pasos dentro del proceso:

  1. Recopilación de requisitos: esta etapa exige documentación inicial entre el equipo de desarrollo y el cliente o usuario final. Durante esta fase, las características del producto dentro del plan del proyecto se documentan con gran detalle, lo que permite al equipo determinar un costo y un cronograma claros. Una vez que ambas partes se alinean con los requisitos, existe una correspondencia limitada o nula entre el equipo de desarrollo y el cliente hasta que se completa el proyecto.
  2. Diseño: la fase de diseño consta de dos pasos: diseño lógico y diseño físico. En el diseño lógico, el equipo hace una lluvia de ideas sobre posibles formas de abordar el problema del cliente. Cuando el equipo de desarrollo acuerda una solución, estas ideas se traducen en tareas técnicas específicas, que luego se distribuyen en todo el equipo para construir el diseño físico.
  3. Implementación: en la siguiente fase, los desarrolladores comienzan a programar en función de las especificaciones que se desarrollaron en los pasos anteriores.
  4. Verificación: esta etapa comprueba que el código funciona según lo previsto y que se han cumplido los requisitos del documento de alcance. El equipo de desarrollo verifica si hay errores en el código y el cliente realiza una validación final para garantizar que la funcionalidad cumpla con las expectativas.
  5. Mantenimiento: a medida que los usuarios se incorporen y utilicen el producto final, será necesario un soporte continuo a medida que surjan nuevos problemas.
 

Beneficios clave del método en cascada

  • Los requisitos detallados del producto y la documentación permiten a los nuevos programadores incorporarse rápida y fácilmente.
  • La documentación proporciona un alcance claro para el proyecto, lo que permite a los gerentes de proyecto comunicar presupuestos, cronogramas e hitos clave a las partes interesadas.
Desafíos clave del método en cascada

  • A los clientes les puede resultar difícil describir todos sus requisitos al comienzo del proyecto, lo que genera lagunas en la documentación.
  • La mínima colaboración del cliente durante el proceso de desarrollo puede generar cambios costosos si el producto no cumple con las expectativas.
  • Los evaluadores informan problemas y errores más adelante en el proceso, lo que podría haber informado una arquitectura de programa alternativa.

¿Qué es ágil?

A diferencia del desarrollo en cascada, ágil se define por su enfoque iterativo de la gestión de proyectos. En lugar de redactar largos requisitos del proyecto desde el principio, un equipo ágil divide el producto en características específicas y aborda cada una de ellas bajo una restricción de tiempo específica, conocida como sprint.

La gestión ágil de proyectos requiere un equipo multifuncional y autoorganizado que normalmente consta de cinco a nueve miembros. Juntos, desarrollan una pieza de software viable durante cada sprint, que se combina con otro código funcional de iteraciones anteriores. Al final del cronograma del sprint, el equipo demuestra su trabajo a los stakeholders para recibir retroalimentación, lo que les permite ser flexibles en su enfoque del desarrollo de software. Dado que el equipo tiene acceso a feedback frecuente, puede adaptar la hoja de ruta del producto durante el ciclo de vida del desarrollo para garantizar que la funcionalidad realmente satisfaga las expectativas del usuario. En un enfoque en cascada, la participación del cliente suele coincidir con la entrega del producto final, lo que puede ser costoso cuando los requisitos se malinterpretan o documentan incorrectamente.

Hubo 17 personas que encontraron que el sistema de gestión de proyectos en cascada era muy ineficaz y, en 2001, sus ideas en torno al proceso de desarrollo de software culminaron en un trabajo conocido como el" Manifiesto ágil ". Este documento destaca valores y principios específicos para priorizar dentro de los flujos de trabajo de desarrollo de software, y ha producido una serie de infraestructuras ágiles populares, como Scrum, Kanban, Desarrollo impulsado por características (FDD) y Programación extrema. Desde entonces, el desarrollo ágil de software ha aumentado en popularidad, especialmente en comparación con el modelo en cascada.

Marco ágil de scrum

Inspirado en el juego de rugby, el scrum ágil enfatiza el trabajo en equipo para cumplir con los entregables, de manera similar a la forma en que los delanteros deben trabajar juntos en un scrum para obtener posesión de una pelota de rugby. El conjunto de habilidades del equipo ágil de scrum varía, pero generalmente incluyen los siguientes roles:

  • Propietario del producto: este miembro del equipo representa las necesidades tanto del cliente como de la empresa. Al elaborar historias de usuarios, el equipo puede comprender cómo una solicitud de característica puede ayudar a resolver un problema específico, y estas historias formulan la acumulación de tareas que el equipo debe abordar. Esta persona también prioriza las historias por su valor para el cliente, lo que, en teoría, debería traducirse en valor para el negocio. Si bien el propietario del producto dirige al equipo de esta manera, no establece plazos ni instruye al equipo sobre cómo debe entregarse el trabajo.
  • Scrum master: este miembro del equipo facilita el proceso general de desarrollo ágil. Al igual que un gerente de proyecto, esta persona mantiene al equipo enfocado en la tarea, asegurando que el equipo permanezca enfocado durante el proyecto. También pueden actuar como una parte neutral para mediar en los desacuerdos entre los miembros del equipo. Por ejemplo, los miembros del equipo pueden estar en desacuerdo sobre cuánto asumir en un sprint determinado. Los propietarios de productos, en particular, pueden presionar a los equipos para que se comprometan con más de lo que pueden entregar dentro de un plazo determinado. En estos casos, los scrum masters pueden recordar a los miembros del equipo el alcance de su función en el equipo.

Los otros miembros del equipo de un equipo ágil pueden variar, pero suelen incluir usuarios de una variedad de disciplinas, como diseño, analytics, control de calidad y desarrollo. Estas personas colaboran para decidir cuánto trabajo asumir y cómo lo completarán.

Las metodologías ágiles también se definen por las formas en que el equipo se une. Hay reuniones específicas que ayudan a facilitar el flujo de trabajo en todo el equipo. Algunos de ellos incluyen los siguientes:

  • Planificación del sprint: durante esta reunión, el equipo se reúne para determinar qué historias formarán parte del sprint actual. El propietario del producto priorizará las historias de usuario, pero el resto del equipo deberá acordar cuántas y qué historias de usuario pueden completar durante ese período de tiempo establecido.
  • Reunión diaria: estas breves reuniones también se conocen como scrums diarios. Durante estos registros, cada miembro del equipo comunica su progreso individual, como las tareas completadas, las próximas y cualquier bloqueador o dependencias que pueden provocar retrasos.
  • Demostración: esta reunión muestra el software de trabajo que el equipo completó en el transcurso del sprint, que puede variar entre incrementos de dos a cuatro semanas. El propietario del producto determinará si una historia de usuario cumple con la definición de "hecho". De lo contrario, la cartera de productos puede arreglarse para tener en cuenta cualquier cosa que falte. Esta es también una oportunidad para que el equipo se presente a los stakeholders para obtener feedback.
  • Retrospectiva: este tiempo está reservado para la introspección del equipo, donde el equipo identifica cómo podría mejorar su flujo de trabajo para lograr mejores resultados en el futuro

Beneficios clave del método ágil

  • El diseño del equipo facilita una mayor colaboración.
  • El desarrollo de productos adopta un enfoque de diseño adaptativo.
  • Dado que el código se prueba con cada iteración en la fase de desarrollo, los defectos del código pueden informar el diseño futuro del software.
  • Tiende a generar una mayor satisfacción del cliente, ya que la retroalimentación frecuente conduce a una mayor priorización de las necesidades del cliente.
  • Permite la integración continua, ya que cada característica es su propia pieza de software viable.
  • Este tipo de desarrollo de software esbelto puede reducir los costos, ya que hay menos riesgo de desalineación entre el cliente y el producto.

Desafíos clave del método ágil

  • Un enfoque ágil puede carecer de documentación completa. Esto dificulta la incorporación de nuevos desarrolladores, los plazos de los proyectos a los stakeholders y proporcionar estimaciones de costos precisas.
  • Puede ser difícil a escala.

Gestione su proyecto con metodología ágil

Si bien los equipos de desarrollo han tenido éxito con cualquiera de los dos enfoques de gestión de proyectos, ciertamente hay más impulso en torno a los procesos ágiles. No es difícil ver por qué cuando observamos los beneficios que puede ofrecer a las empresas hoy en día. Si bien hay una serie de herramientas de gestión de proyectos que pueden ayudar a los equipos a realizar un seguimiento del progreso, IBM también puede proporcionar sistemas que permitan a los desarrolladores codificar de una manera más ágil.

