A diferencia del desarrollo en cascada, ágil se define por su enfoque iterativo de la gestión de proyectos. En lugar de redactar largos requisitos del proyecto desde el principio, un equipo ágil divide el producto en características específicas y aborda cada una de ellas bajo una restricción de tiempo específica, conocida como sprint.

La gestión ágil de proyectos requiere un equipo multifuncional y autoorganizado que normalmente consta de cinco a nueve miembros. Juntos, desarrollan una pieza de software viable durante cada sprint, que se combina con otro código funcional de iteraciones anteriores. Al final del cronograma del sprint, el equipo demuestra su trabajo a los stakeholders para recibir retroalimentación, lo que les permite ser flexibles en su enfoque del desarrollo de software. Dado que el equipo tiene acceso a feedback frecuente, puede adaptar la hoja de ruta del producto durante el ciclo de vida del desarrollo para garantizar que la funcionalidad realmente satisfaga las expectativas del usuario. En un enfoque en cascada, la participación del cliente suele coincidir con la entrega del producto final, lo que puede ser costoso cuando los requisitos se malinterpretan o documentan incorrectamente.

Hubo 17 personas que encontraron que el sistema de gestión de proyectos en cascada era muy ineficaz y, en 2001, sus ideas en torno al proceso de desarrollo de software culminaron en un trabajo conocido como el" Manifiesto ágil ". Este documento destaca valores y principios específicos para priorizar dentro de los flujos de trabajo de desarrollo de software, y ha producido una serie de infraestructuras ágiles populares, como Scrum, Kanban, Desarrollo impulsado por características (FDD) y Programación extrema. Desde entonces, el desarrollo ágil de software ha aumentado en popularidad, especialmente en comparación con el modelo en cascada.