¿Qué es vibe coding?

En la ingeniería de software , el desarrollo está cambiando de una programación estricta y manual a una más flexible e impulsada por IA, y la programación ambiental está a la vanguardia de este cambio. El renombrado científico informático Andrej Karpathy presentó “vibe coding” en febrero de 2025 y enfatizó la importancia de las herramientas de IA en el desarrollo de software.

Este concepto está en línea con los desarrollos en tecnologías de inteligencia artificial (IA), especialmente modelos de lenguaje grandes (LLM) como ChatGPT, Claude y Codex de OpenAI para ayudar a los desarrolladores a mantenerse en la zona de la creatividad y automatizar los trabajos de programación.

Vibe coding es una nueva versión en la programación en la que los usuarios expresan su intención mediante un lenguaje sencillo y la IA transforma ese pensamiento en código ejecutable. El objetivo de vibe coding es crear un entorno de desarrollo impulsado por IA en el que los agentes de IA sirvan como asistentes de programación haciendo sugerencias en tiempo real, automatizando procesos tediosos e incluso produciendo estructuras de base de código estándar.1