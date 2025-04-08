¿Qué es vibe coding?

¿Qué es vibe coding?

“Vibe coding” es un término nuevo y vagamente definido en el desarrollo de software que se refiere a la práctica de incitar a las herramientas de IA a generar código en lugar de escribir código manualmente.  

En la ingeniería de software , el desarrollo está cambiando de una programación estricta y manual a una más flexible e impulsada por IA, y la programación ambiental está a la vanguardia de este cambio. El renombrado científico informático Andrej Karpathy presentó “vibe coding” en febrero de 2025 y enfatizó la importancia de las herramientas de IA en el desarrollo de software.

Este concepto está en línea con los desarrollos en tecnologías de inteligencia artificial (IA), especialmente modelos de lenguaje grandes (LLM) como ChatGPT, Claude y Codex de OpenAI para ayudar a los desarrolladores a mantenerse en la zona de la creatividad y automatizar los trabajos de programación. 

Vibe coding es una nueva versión en la programación en la que los usuarios expresan su intención mediante un lenguaje sencillo y la IA transforma ese pensamiento en código ejecutable. El objetivo de vibe coding es crear un entorno de desarrollo impulsado por IA en el que los agentes de IA sirvan como asistentes de programación haciendo sugerencias en tiempo real, automatizando procesos tediosos e incluso produciendo estructuras de base de código estándar.1

Al priorizar la experimentación antes de refinar la estructura y el rendimiento, vibe coding adopta una mentalidad de "programar primero, refinar después". Esto abre oportunidades para que los desarrolladores prioricen la creación primero y la optimización después. Además, en un marco ágil, la programación ambiental se alinea con los principios de creación rápida de prototipos, desarrollo iterativo y ciclos de feedback. Esto permite a las empresas centrarse en estos principios, al tiempo que fomenta la innovación, la resolución instintiva de problemas y las capacidades de programación flexibles. Sin embargo, la IA simplemente genera código, pero la verdadera creatividad, la alineación de objetivos y el pensamiento innovador siguen siendo exclusivamente humanos, por lo que la entrada y la supervisión humanas son importantes y no se pueden anular.

Boletín de la industria

Las últimas tendencias de IA presentadas por expertos

Obtenga insights curados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM .

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

¿Cómo implementar vibe coding?

Para implementar vibe coding en la práctica, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Elija cualquier plataforma de asistente de programación de IA: elija según sus requisitos técnicos, de rendimiento o de costo. Por ejemplo, Replit es una de las plataformas dinámicas y versátiles para traducir ideas en código de aplicación.

Paso 2. Defina su requisito: en este paso, el usuario proporciona una instrucción clara que describe lo que pretende desarrollar. Cuanto más eficaz sea la instrucción, mejor será el resultado.

Aquí hay una instrucción de muestra: cree una experiencia visual animada e interactiva que reaccione a la música, la interacción del usuario o los datos en tiempo real. Su animación debe incluir transiciones suaves y elementos visuales coloridos y animados con un flujo atractivo en la experiencia. La animación debe sentirse orgánica y receptiva a la música, la interacción del usuario o los datos en vivo y facilitar una experiencia inmersiva y cautivadora. Complete este proyecto con JavaScript o React, y permita una fácil personalización para crear el ambiente para otras experiencias.

La instrucción es claramente específica, relevante para el contexto y orientada a objetivos.

Paso 3. Refinamiento del código: a partir de la instrucción descrita anteriormente, se creará un código básico e imperfecto utilizando la estructura de construcción de la tarea de animación y se puede considerar como punto de partida. Una vez que el usuario verifique la versión básica, se definirá el alcance del refinamiento. Esto sucede refinando la instrucción.

Paso 4. Revisión final del código y envío: este es el último paso donde se revisa el código después del refinamiento basado en las instrucciones pulidas para que el código funcional generado pueda usarse para el despliegue final.

AI Academy

El auge de la IA generativa para las empresas

Aprenda sobre el auge histórico de la IA generativa y lo que significa para las empresas.
Ir al episodio

Ejemplos del mundo real

Vibe coding no es solo un tema de moda; muchos programadores, así como usuarios sin conocimientos previos de programación, están aprovechando vibe coding para desarrollar aplicaciones específicas del mercado.

Muchas empresas emergentes, especialmente aquellas en el entorno Y Combinator, lo están aprovechando para desarrollar y lanzar aplicaciones impulsadas por IA más rápidamente.2 Replit, Cursor y Microsoft GitHub Copilot son herramientas populares disponibles que permiten a los usuarios experimentar con la programación asistida por IA.

Limitaciones de vibe coding

Sin duda, vibe coding es potente, pero tiene algunos desafíos técnicos y del mundo real. Estos son algunos de los principales desafíos enumerados:

1. Complejidad técnica: vibe coding puede manejar infraestructuras estándar básicas, pero para aplicaciones del mundo real donde los requisitos técnicos pueden ser novedosos o complejos, vibe coding se convierte en un desafío.3

2. Problemas de calidad y rendimiento del código: vibe coding es útil para probar aplicaciones y crear prototipos, pero aún requiere optimización y refinamiento para asegurarse de que se mantenga la calidad del código. Vibe coding no es una opción ideal para aplicaciones distribuidas porque requiere una arquitectura de nivel estructurado y estrategias de optimización sofisticadas.

3. Desafíos de depuración: el código generado por IA es difícil de depurar porque es dinámico y carece de estructura arquitectónica.

4. Mantenimiento y actualizaciones: muchas veces, si la aplicación de software no se actualiza de manera oportuna, queda obsoleta, por lo que requiere mantenimiento regular y actualizaciones. Las aplicaciones creadas con código generado por IA enfrentan desafíos de mantenimiento y actualización si la estructura del código no se mantiene adecuadamente. Esto puede hacer que los desarrolladores tengan dificultades para comprender la lógica subyacente cuando intentan mantenerla actualizada y optimizada.

5. Preocupaciones de seguridad: esta limitación es la más crítica, ya que puede generar varios riesgos y vulnerabilidades extremas. El código generado mediante IA a menudo se excluye de las revisiones de código y las comprobaciones de seguridad, lo que genera vulnerabilidades invisibles que pueden pasar desapercibidas y ser explotadas.

Cambio de paradigma


1. Creación rápida de prototipos: a medida que la programación ambiental continúe ganando terreno en el ecosistema, habrá un cambio en la manera en que se forman las ideas. La creación rápida de prototipos se está convirtiendo en un facilitador clave para que los equipos puedan pasar ideas de conceptos en etapas iniciales a prototipos funcionales a escala. Esta capacidad es valiosa para probar ideas en el mercado para ver si esa idea realmente resolverá un problema o si la estrategia debe cambiar por completo.4

2. Enfoque que da prioridad al problema: el cambio de construcción de código con un estilo de programación rígido a una estructura dinámica permite innovación rápida, ya que el acto de resolver el problema se convierte en la piedra angular para los desarrolladores más que la pila en sí.

3. Reducir el riesgo, maximizar el impacto: vibe coding permitirá a las empresas progresar rápidamente con un producto mínimo viable (MVP), experimentar de forma económica con ideas y adoptar y adaptar en función del feedback. Esto reduce los costos irrecuperables, aumenta la propagación del riesgo y permite la rotación porque los recursos solo se comprometen con conceptos validados.

4. Cambio multimodal: vibe coding está evolucionando hacia una programación multimodal con programación de voz, visual y basada en texto para mejorar la productividad. Algunas de las tendencias más fascinantes incluyen la codificación impulsada por voz, las interfaces de programación visual, la generación de código habilitada para IA y los entornos de desarrollo híbridos. Estas tendencias mejoran la usabilidad, la flexibilidad y la intuición de la programación, remodelando el escenario del desarrollo de software.

Evolución de VibeOps

La evolución de VibeOps está siendo impulsada por la creciente complejidad y los límites del desarrollo de software tradicional, pero a medida que surjan sus capacidades, se prevé que gane popularidad. La automatización impulsada por IA de VibeOps ayuda a reducir costos y libera a los ingenieros para que se concentren en la innovación, pero no está exenta de desafíos. VibeOps necesitará mejoras y una estrategia mixta en la que la IA complemente el conocimiento humano en lugar de reemplazarlo por completo.4

Resumen

En conclusión, vibe coding aún está en etapas incipientes. La combinación de modelos de IA generativa con asistentes de programación inteligentes hace que el desarrollo de software sea más dinámico y natural. Al integrar agentes de codificación en entornos de desarrollo integrados (IDE) del editor de código del lenguaje de programación (Python), se elimina la necesidad de escribir manualmente cada línea de código para aplicaciones web. Esto equipa a los principiantes en programación, programadores y no programadores con producción de código en tiempo real y una mayor eficiencia del flujo de trabajo. Sin embargo, VibeOps siempre requerirá la intervención humana para lograr el resultado deseado.5, 6

Recursos

La guía del CEO para la IA generativa

Descubra cómo los directores ejecutivos (CEO) pueden equilibrar el valor que la IA generativa puede crear con la inversión que exige y los riesgos que representa.
Lleve sus habilidades de IA generativa al siguiente nivel

Aprenda los conceptos fundamentales y construya sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, ensayos y mucho más.
Desbloquee el poder de la IA generativa + ML

Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
Ponga la IA a trabajar: Impulso del retorno de la inversión (ROI) con IA generativa

¿Quiere rentabilizar mejor sus inversiones en IA? Descubra cómo la IA generativa escalable en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mejores mentes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
IA en acción 2024

Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
Explorar IBM Granite

IBM® Granite es nuestra familia de modelos abiertos de IA, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Cómo elegir el modelo fundacional adecuado

Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Cómo prosperar en esta nueva era de la IA con confianza y seguridad

Indague en los 3 elementos críticos de una estrategia sólida de IA: crear una ventaja competitiva, escalar la IA en todo el negocio y avanzar en la IA confiable.
Soluciones relacionadas
IBM watsonx.ai

Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.

 Descubra watsonx.ai
Soluciones de inteligencia artificial

Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia en IA líder en la industria y la cartera de soluciones de IBM a su lado.

 Explore las soluciones de IA
Servicios de IA

Reinvente los flujos de trabajo y las operaciones críticas añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.

 Conozca los servicios de IA
Dé el siguiente paso

Aproveche la IA generativa y la automatización avanzada para crear código empresarial listo de forma más rápida. IBM® watsonx Code Assistant™ aprovecha los modelos Granite para aumentar los conjuntos de habilidades del desarrollador, simplificando y automatizando sus esfuerzos de desarrollo y modernización.

 Conozca watsonx Code Assistant
Notas de pie de página

1 “Andrej Karpathy on X: “There’s a new kind of coding I call “vibe coding”, where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists.” Consultado el 7 de marzo de 2025.

2 Mehta, Ivan ,  “A quarter of startups in YC’s current cohort have codebases that are almost entirely AI- based generated,” TechCrunch, 6 de marzo de 2025. 

3 Edwards, Benj ,  “AI coding assistant refuses to write code, tells user to learn programming instead,” Ars Technica, 16 de marzo de 2025. 

4 Edwards, Benj , “Will the future of software developement run on vibes?” Ars Technica, 6 de marzo de 2025. 

5 Naughton, John, “Now you don’t even need code to be a programmer. But you still need expertise,” The Observer, 16 de marzo de 2025.

6 Chowdhury, Hasan; Mann, Jyoti, “Silicon Valley’s next act: bringing ‘vibe coding ‘ to the world,” Business Insider, 26 de febrero de 2025.