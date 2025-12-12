Utilice Llama 3.2-90b-vision-instruct para consultas de IA multimodal en Python con watsonx

Muchos de nosotros estamos familiarizados con las aplicaciones de IA unimodal. Una herramienta popular de IA unimodal es ChatGPT. Los chatbots como ChatGPT utilizan el procesamiento de lenguaje natural (PLN) para comprender las preguntas de los usuarios y automatizar las respuestas en tiempo real. El tipo de entrada al que se pueden aplicar estos modelos de lenguaje grandes (LLM) unimodales se limita al texto.

La inteligencia artificial (IA) multimodal se basa en modelos de machine learning construidos sobre redes neuronales. Estas redes neuronales son capaces de procesar e integrar información de múltiples tipos de datos empleando técnicas de aprendizaje profundo. Estas diferentes modalidades producidas por el modelo de IA generativa, pueden incluir entrada de texto, imágenes, video y audio.

Los sistemas de IA multimodal tienen muchos casos de uso en el mundo real que van desde diagnósticos de imágenes médicas en entornos de atención médica mediante visión artificial hasta reconocimiento de voz en aplicaciones de traducción. Estos avances en tecnología de IA pueden optimizar diversos ámbitos. La principal ventaja de las arquitecturas multimodales es la capacidad de procesar diferentes tipos de datos.