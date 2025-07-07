Los modelos de espacio de estados tienen su origen en la ingeniería de sistemas de control, donde desempeñaron una función fundamental en los cálculos de navegación para el programa Apollo en la década de 1960.1 Los SSM también se utilizan de forma destacada en ingeniería eléctrica, donde son fundamentales para el procesamiento de señales, la teoría de control y la robótica. Pero quizás la cualidad más importante de los SSM es su versatilidad, especialmente para sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas.

Los SSM se basan en dos ecuaciones simples: una describe la dinámica interna de un sistema que no es directamente observable y la otra describe cómo esas dinámicas internas se relacionan con los resultados observables. Esa formulación simple y flexible es extremadamente adaptable para una amplia variedad de datos de series temporales multivariadas.

En economía, los SSM pueden modelar cómo afectan las tendencias y la estacionalidad a los precios de las acciones. En neurociencia, pueden trazar relaciones entre las señales cerebrales medibles (como las fMRI) y la actividad neuronal subyacente. En ecología, los SSM pueden ayudar a modelar la dinámica de poblaciones, el movimiento de los animales y los datos de captura-recaptura.2 Los SSM también se aprovechan en el forecasting y otros tipos de análisis de series temporales.

En los últimos años, la investigación sobre modelos de espacio de estados se ha centrado en sus usos en el aprendizaje profundo, con la integración de redes neuronales como los parámetros de las ecuaciones de SSM. Más recientemente y en particular, esto ha dado lugar a la arquitectura de modelos Mamba para modelos de lenguaje grandes (LLM), que ha demostrado que coincide con la capacidad de rendimiento de los modelos basados en transformadores, al tiempo que ofrece una velocidad y eficiencia superiores.