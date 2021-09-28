¿Qué es el etiquetado de datos?

El etiquetado de datos, o anotación de datos, es parte de la etapa previa al procesamiento al desarrollar un modelo de machine learning (ML).
El etiquetado de datos requiere la identificación de datos sin procesar (es decir, imágenes, archivos de texto y videos) y luego agregar una o más etiquetas a esos datos para especificar su contexto para los modelos, lo que permite que el modelo de machine learning haga predicciones precisas.
El etiquetado de datos respalda diferentes casos de uso de machine learning y aprendizaje profundo, incluida la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural (NLP).
Las compañías integran software, procesos y anotadores de datos para limpiar, estructurar y etiquetar datos. Estos datos de entrenamiento se convierten en la base de los modelos de machine learning. Estas etiquetas permiten a los analistas aislar variables dentro de conjuntos de datos y esto, a su vez, permite la selección de predictores de datos óptimos para los modelos de ML. Las etiquetas identifican los vectores de datos apropiados que se extraerán para el entrenamiento del modelo, donde el modelo aprende a hacer las mejores predicciones.
Junto con la asistencia de la máquina, las tareas de etiquetado de datos requieren la participación "humana (HITL) ". HITL aprovecha el juicio de los "etiquetadores de datos" humanos para crear, capacitar, ajustar y probar modelos de aprendizaje automático. Ayudan a guiar el proceso de etiquetado de datos al alimentar los conjuntos de datos de modelos que son más aplicables a un proyecto determinado.
Las computadoras utilizan datos etiquetados y no etiquetados para entrenar modelos de ML, pero ¿cuál es la diferencia?
Las computadoras también pueden usar datos combinados para el aprendizaje semisupervisado, lo que reduce la necesidad de etiquetar manualmente los datos al tiempo que proporciona un gran conjunto de datos comentados.
El etiquetado de datos es un paso crítico en el desarrollo de un modelo de aprendizaje automático de alto rendimiento. Aunque el etiquetado parece simple, no siempre es fácil de implementar. Como resultado, las compañías deben considerar múltiples factores y métodos para determinar el mejor enfoque para el etiquetado. Dado que cada método de etiquetado de datos tiene sus beneficios y desventajas, se recomienda realizar una evaluación detallada de la complejidad de la tarea, así como del tamaño, el alcance y la duración del proyecto.
A continuación se muestran algunas rutas para etiquetar sus datos:
La contrapartida general del etiquetado de datos es que, si bien puede reducir el tiempo de escala de una compañía, tiende a tener un costo. Los datos más precisos generalmente mejoran las predicciones del modelo, por lo que, a pesar de su alto costo, el valor que proporcionan suele valer la inversión. Dado que la anotación de datos proporciona más contexto a los conjuntos de datos, mejora el rendimiento del análisis exploratorio de datos, así como las aplicaciones de machine learning (ML) e inteligencia artificial (IA). Por ejemplo, el etiquetado de datos produce resultados de búsqueda más relevantes en todas las plataformas de motores de búsqueda y mejores recomendaciones de productos en las plataformas de comercio electrónico. Profundicemos en otros desafíos y beneficios clave:
El etiquetado de datos proporciona a los usuarios, equipos y empresas mayor contexto, calidad y usabilidad. Más específicamente, puede esperar:
El etiquetado de datos no está exento de desafíos. En particular, algunos de los desafíos más comunes son:
Independientemente del enfoque, las siguientes mejores prácticas optimizan la precisión y la eficiencia del etiquetado de datos:
Si bien el perfilado de datos mejora la precisión, la calidad y la usabilidad en múltiples contextos en todas las industrias, entre sus casos de uso más destacados, podemos mencionar:
