¿Qué es el etiquetado de datos?

Las compañías integran software, procesos y anotadores de datos para limpiar, estructurar y etiquetar datos. Estos datos de entrenamiento se convierten en la base de los modelos de machine learning. Estas etiquetas permiten a los analistas aislar variables dentro de conjuntos de datos y esto, a su vez, permite la selección de predictores de datos óptimos para los modelos de ML. Las etiquetas identifican los vectores de datos apropiados que se extraerán para el entrenamiento del modelo, donde el modelo aprende a hacer las mejores predicciones.

Junto con la asistencia de la máquina, las tareas de etiquetado de datos requieren la participación "humana (HITL) ". HITL aprovecha el juicio de los "etiquetadores de datos" humanos para crear, capacitar, ajustar y probar modelos de aprendizaje automático. Ayudan a guiar el proceso de etiquetado de datos al alimentar los conjuntos de datos de modelos que son más aplicables a un proyecto determinado.

Datos etiquetados frente a datos sin etiquetar



Las computadoras utilizan datos etiquetados y no etiquetados para entrenar modelos de ML, pero ¿cuál es la diferencia?

Los datos etiquetados se emplean en el aprendizaje supervisado, mientras que los datos no etiquetados se emplean en el aprendizaje no supervisado.

Los datos etiquetados son más difíciles de adquirir y almacenar (es decir, requieren mucho tiempo y son costosos), mientras que los datos sin etiquetar son más fáciles de adquirir y almacenar.

Los datos etiquetados se pueden emplear para determinar insight aplicable en la práctica (por ejemplo, tareas de previsión), mientras que los datos no etiquetados tienen una utilidad más limitada. Los métodos de aprendizaje no supervisados pueden ayudar a descubrir nuevos grupos de datos, lo que permite nuevas categorizaciones a la hora de etiquetar.

Las computadoras también pueden usar datos combinados para el aprendizaje semisupervisado, lo que reduce la necesidad de etiquetar manualmente los datos al tiempo que proporciona un gran conjunto de datos comentados.