Las funciones de pérdida son específicas del aprendizaje supervisado, cuyas tareas de entrenamiento asumen la existencia de una respuesta correcta: la verdad fundamental. Los algoritmos de aprendizaje convencionales no supervisados, como la agrupación en clústeres o la asociación, no implican respuestas "correctas" o "incorrectas", ya que solo buscan descubrir patrones intrínsecos en datos no etiquetados.

El aprendizaje supervisado requiere conjuntos de datos etiquetados, en los que las anotaciones manuales proporcionan información básica para cada muestra de entrenamiento. Por ejemplo, los modelos de segmentación de imágenes requieren muestras de entrenamiento con cada pixel anotado de acuerdo con su clase correcta. En el aprendizaje autosupervisado, que enmascara o transforma partes de muestras de datos sin etiquetar y asigna modelos para reconstruirlos, la muestra original en sí sirve como verdad fundamental.