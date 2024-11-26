¿Qué es la traducción automática?

Las herramientas de traducción automática enfrentan muchos de los mismos problemas que la traducción humana. Los avances en la traducción automática implican métodos cada vez más sofisticados para abordar estos problemas; una descripción general de algunos problemas centrales es útil para el contexto.

Un problema central es la ambigüedad de las palabras. Un ejemplo ilustrativo clásico es la oración, El pollo está listo para comer. Aquí, elpollo podría referirse al animal vivo o a su carne cocida. Este es un ejemplo de cómo las palabras polisémicas y sinónimas afectan la traducción. Otro ejemplo notable de tal ambigüedad son las expresiones idiomáticas. "Andarse con rodeos", por ejemplo, no tiene nada que ver con arbustos. Los pronombres también pueden permanecer ambiguos en muchas oraciones, particularmente cuando se tratan de forma aislada.2

Los cambios en las reglas lingüísticas, como la sintaxis y la gramática, entre diferentes idiomas también afectan la traducción. Por ejemplo, los verbos alemanes a menudo pueden aparecer al final de la oración, mientras que a menudo aparecen en el medio en inglés, mientras que el orden de las palabras es irrelevante en latín. Esto explica las diferencias en los métodos de traducción entre traductores profesionales. En algunos casos, la traducción de idiomas es palabra por palabra, mientras que otros enfoques tienen como objetivo capturar el sentido y la importancia cultural del texto a través de traducciones sueltas.3

Los textos poéticos plantean un desafío único para crear traducciones precisas. La métrica, la rima y la aliteración son preocupaciones que afectan de manera única a la calidad de la traducción poética.4 La investigación de la traducción automática suele centrarse en el texto en prosa. Esta descripción general presenta algunas de las preocupaciones en el proceso de traducción humana que también existen en la tecnología de traducción automática.