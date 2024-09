Tipos de aprendizaje automático

Las tecnologías de aprendizaje automático (ML) pueden impulsar la toma de decisiones en prácticamente todas las industrias, desde la atención médica hasta Recursos Humanos y finanzas y en innumerables casos de uso, como visión artificial, modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), reconocimiento de voz, automóviles autónomos y más.

No obstante, la creciente influencia del ML no está exenta de complicaciones. Los conjuntos de datos de validación y entrenamiento que sustentan la tecnología ML a menudo son agregados por seres humanos, y los humanos son susceptibles a sesgos y propensos a errores. Incluso en los casos en que un modelo de ML no está sesgado ni tiene defectos en sí mismo, implementarlo en el contexto incorrecto puede producir errores con consecuencias perjudiciales no deseadas.

Es por eso que diversificar el uso empresarial de la IA y el ML puede resultar invaluable para mantener un beneficio competitivo. Cada tipo y subtipo de algoritmo de ML tiene beneficios y capacidades únicos que los equipos pueden aprovechar para diferentes tareas. A continuación, analizaremos los cinco tipos principales y sus aplicaciones.