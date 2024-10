¿Qué es el ajuste de hiperparámetros?

El objetivo del ajuste de hiperparámetros es equilibrar la compensación entre sesgo y varianza. El sesgo es la divergencia entre las predicciones de un modelo y la realidad. Los modelos que no están bien ajustados o subajustados no pueden discernir las relaciones clave entre los puntos de datos y no pueden sacar las conclusiones necesarias para un rendimiento preciso.

La varianza es la sensibilidad de un modelo a los nuevos datos. Un modelo confiable debe ofrecer resultados consistentes al migrar de sus datos de entrenamiento a otros conjuntos de datos. Sin embargo, los modelos con altos niveles de varianza son demasiado complejos: están sobreajustados a sus conjuntos de datos de entrenamiento originales y tienen dificultades para adaptar los nuevos datos.

Los modelos con bajo sesgo son precisos, mientras que los modelos con baja varianza son coherentes. Un buen ajuste de hiperparámetros optimiza para que ambos creen el mejor modelo para el trabajo y, al mismo tiempo, maximizan la eficiencia de los recursos computacionales durante el entrenamiento.