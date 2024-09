¿Qué es boosting?

Conozca los algoritmos de boosting y cómo pueden mejorar la capacidad predictiva de sus iniciativas de minería de datos.

El boosting es un método de aprendizaje colectivo que combina un conjunto de aprendices débiles en un aprendiz robusto para minimizar los errores de entrenamiento. En el boosting, se selecciona una muestra aleatoria de datos, se ajusta a un modelo y luego se entrena secuencialmente, es decir, cada modelo intenta compensar las debilidades de su predecesor. Con cada iteración, las reglas débiles de cada clasificador individual se combinan para formar una regla de predicción robusta.

Antes de continuar, exploremos la categoría de aprendizaje por conjuntos de manera más amplia, destacando dos de los métodos más conocidos: bagging y boosting.

Aprendizaje por conjuntos

El aprendizaje por conjuntos da credibilidad a la idea de la "sabiduría de las masas", que sugiere que la toma de decisiones de un grupo más grande de personas suele ser mejor que la de una persona experta. De manera similar, el aprendizaje por conjuntos se refiere a un grupo (o conjunto) de aprendices básicos, o modelos, que trabajan colectivamente para lograr una mejor predicción final. Un solo modelo, también conocido como aprendiz básico o débil, puede no funcionar bien individualmente debido a una gran variación o un alto sesgo. Sin embargo, cuando se agrupan los aprendices débiles, pueden formar un aprendiz fuerte, ya que su combinación reduce el sesgo o la varianza, produciendo un mejor rendimiento del modelo.

Los métodos por conjunto se ilustran con frecuencia utilizando árboles de decisión, ya que este algoritmo puede ser propenso a sobreajustarse (alta varianza y bajo sesgo) cuando no se ha podado y también puede prestarse al subajuste (baja varianza y alto sesgo) cuando es muy pequeño, como un tocón de decisión, que es un árbol de decisión con un nivel. Recuerde que, cuando un algoritmo se sobreajusta o subajusta a su conjunto de datos de entrenamiento, no se puede generalizar bien a nuevos conjuntos de datos, por lo que se utilizan métodos por conjuntos para contrarrestar este comportamiento y permitir la generalización del modelo a nuevos conjuntos de datos. Si bien los árboles de decisión pueden exhibir una alta varianza o un alto sesgo, vale la pena señalar que no es la única técnica de modelado que aprovecha el aprendizaje por conjuntos para encontrar el "punto óptimo" dentro de equilibrio entre sesgo y varianza.

Bagging frente a boosting

El bagging y el boosting son dos de los tipos principales de métodos de aprendizaje por conjuntos. Como se destaca en este estudio (PDF, 242 KB) (enlace externo a ibm.com), la principal diferencia entre estos métodos de aprendizaje es la forma en que se entrenan. En el bagging, los aprendices débiles se entrenan en paralelo, pero en el boosting, aprenden secuencialmente. Esto significa que se construye una serie de modelos y con cada nueva iteración del modelo, se incrementan los pesos de los datos mal clasificados en el modelo anterior. Esta redistribución de pesos ayuda al algoritmo a identificar los parámetros en los que necesita enfocarse para mejorar su rendimiento. AdaBoost, que significa "algoritmo de boosting adaptativo", es uno de los algoritmos de boosting más populares, ya que fue uno de los primeros de su tipo. Otros tipos de algoritmos de boosting incluyen XGBoost, GradientBoost y BrownBoost.

Otra diferencia entre bagging y boosting es en cómo se utilizan. Por ejemplo, los métodos de bagging se utilizan normalmente en aprendices débiles que muestran alta varianza y bajo sesgo, mientras que los métodos de boosting se aprovechan cuando se observa baja varianza y alto sesgo. Si bien el bagging se puede utilizar para evitar el sobreajuste, los métodos de boosting pueden ser más propensos a esto (enlace externo a ibm.com) aunque realmente depende del conjunto de datos. Sin embargo, el ajuste de parámetros puede ayudar a evitar el problema.

Como resultado, el bagging y el boosting también tienen diferentes aplicaciones en el mundo real. El bagging se ha empleado para los procesos de aprobación de préstamos y la genómica estadística, mientras que el boosting se ha utilizado más en aplicaciones de reconocimiento de imágenes y motores de búsqueda.