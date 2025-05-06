¿Qué es la codificación posicional?

Aquí podemos ver el valor concreto de cada palabra y su correspondiente valor de incorporación posicional. Sin embargo, no podemos usar estas incorporaciones de palabras directamente para interpretar el orden de las palabras. El valor calculado aquí se utiliza para inyectar información sobre la posición en un vector de entrada del transformador. Debido a que la entrada de s i n ( x ) y c o s ( x ) son diferentes, cada posición k responderá a una función sinusoidal diferente. La posición correspondiente de las diferentes funciones sinusoidales nos da información sobre la posición absoluta y la posición relativa de la palabra en "Allen pasea al perro". En otras palabras, el modelo puede utilizar esta información de tal manera que el modelo pueda aprender a asociar estos patrones con el orden, el espaciado y la estructura.

Ahora implementemos una función de Python para visualizar la matriz posicional