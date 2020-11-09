En las empresas, el papel crítico de la IA requiere una metodología y una plataforma bien definidas y sólidas, y una empresa puede incluso fracasar si su metodología y plataforma no están a la altura. Por ejemplo, si la detección de fraude toma malas decisiones, una empresa se verá afectada negativamente. En el largo proceso de la IA, el tiempo de respuesta, la calidad, la equidad, la explicabilidad y otros elementos deben gestionarse como parte de todo el ciclo de vida. Es imposible gestionarlos individualmente.



Por lo tanto, lo que llamamos “gestión del ciclo de vida del modelo de IA” administra el complicado pipeline de IA y ayuda a garantizar los resultados necesarios en la empresa. Detallaremos la gestión del ciclo de vida del modelo de IA en una serie de entradas de blog. Además, mostraremos cómo IBM® Cloud Pak for Data puede ayudar a la gestión del ciclo de vida de modelos de IA.

Esperamos que estas entradas de blog sean de interés para las siguientes personas: