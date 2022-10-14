¿Qué es la inspección visual?

Ilustración que muestra el uso de tecnología en procesos de inspección visual para detectar defectos y mantener la calidad
La inspección visual es una técnica para detectar defectos a simple vista para garantizar que el equipo funcione correctamente o que los productos se fabriquen según las especificaciones. Esto puede incluir inspecciones visuales realizadas en persona o de forma remota mediante el uso de imágenes digitales.
La evolución de la inspección visual

La inspección de equipos, productos y materiales con el ojo humano es la forma más antigua y sencilla de inspección visual. Todavía se emplea hoy en día en la fabricación, la industria energética y el campo médico porque es eficaz para detectar defectos a nivel de superficie.

En la era predigital, los inspectores estaban capacitados para identificar defectos, a veces a simple vista, y en otros casos, mediante el uso de las herramientas más sencillas, como luces y lupas. Con el progreso de las cámaras y los drones portátiles de alta calidad, la inspección visual evolucionó a una nueva etapa.

En la actualidad, las empresas recopilan imágenes digitales y videos de maquinaria, productos manufacturados y otros aspectos de las operaciones físicas para realizar inspecciones visuales. Las inspecciones con secuencias de video e imágenes se pueden realizar en tiempo real desde una ubicación remota o revisarse más tarde una vez que se haya recuperado la cámara que recopila las imágenes.

Hoy en día también se emplea software que utiliza inteligencia artificial (IA) para la automatización de la inspección visual. Al “enseñar” a una computadora a leer imágenes y determinar cuándo cumplen con los estándares aceptables, las empresas pueden automatizar el proceso de inspección visual, lo que ahorra tiempo y, a veces, mejora la precisión. Esto podría abarcar desde la identificación de corrosión en las partes superiores de las turbinas eólicas hasta la identificación de conectores defectuosos dentro de componentes electrónicos de los productos.

Un ejemplo de integración de la IA en los sistemas de inspección visual es la industria automotriz. En la actualidad, los fabricantes de automóviles emplean imágenes y aprendizaje profundo para identificar defectos de forma rápida y consistente en las primeras fases del proceso de producción.

Con esta tecnología, también conocida como inspecciones visuales inteligentes, las organizaciones pueden realizar inspecciones de forma más rápida, precisa y rentable en una amplia gama de entornos. Al emplear máquinas para realizar pruebas visuales, las empresas pueden mantener a las personas fuera de áreas peligrosas y espacios confinados, como tanques de almacenamiento, protegiendo la seguridad de los trabajadores sin sacrificar los beneficios de la inspección visual.
Inspección visual y pruebas no destructivas (NDT)

La inspección visual es una forma de prueba no destructiva (NDT, por sus siglas en inglés). Los métodos no destructivos permiten a los inspectores evaluar un sistema o componente sin cambiarlo permanentemente.  Además de las inspecciones visuales, las pruebas no destructivas también incluyen técnicas de inspección como las pruebas de emisiones, radiográficas, los rayos X e infrarrojos, y las pruebas ultrasónicas.

Las pruebas no destructivas es un término que se usa a menudo en las operaciones de fabricación e industriales; sin embargo, puede aplicarse a varias otras industrias. Por ejemplo, una radiografía para evaluar si una persona tiene un hueso roto o un corrector que revisa un documento e indica errores que necesitan modificaciones también serían tipos de pruebas no destructivas.

Debido a que las inspecciones visuales solo miran la superficie, las organizaciones a menudo las emplean junto con otros métodos de prueba.
Implementación de un proceso de inspección visual

Cada industria y organización tiene su propio proceso para realizar inspecciones visuales. Sin embargo, existen puntos en común dentro de los flujos de trabajo de inspección que a menudo se encuentran en los procesos de inspección visual. Estos incluyen:

  • Identificar todos los equipos, materiales, productos e infraestructuras que necesitan ser inspeccionados.
  • Definir qué condiciones deben desencadenar una inspección.
  • Crear pautas claras sobre lo que constituye un defecto.
  • Indicar con qué frecuencia deben realizarse estas inspecciones.
  • Crear un medio para informar, documentar y abordar los defectos y el tiempo de inactividad cuando se detectan.
  • Incorporar inspecciones visuales en las listas de verificación de mantenimiento.
Métodos de inspección visual

Una vez que ya se estableció un proceso, las organizaciones pueden emplear varios métodos para llevar a cabo inspecciones visuales, entre ellos:

  • Muestreo aleatorio. Los controles de calidad se realizan en productos o activos físicos seleccionados al azar. En la industria de la fabricación, los productos a menudo se revisan directamente en la línea de producción para detectar defectos visuales obvios. 
  • Muestreo manual completo. Todos los productos son inspeccionados manualmente por una persona capacitada para identificar defectos. Este puede ser un trabajo físicamente exigente con acciones repetitivas que deben ir acompañadas de políticas de seguridad, equipo ergonómico y las herramientas adecuadas.
  • Inspección visual remota (RVI). Mediante cámaras remotas, tecnología de vanguardia y drones, las organizaciones pueden observar los equipos de forma segura desde lejos. Esta solución de inspección puede realizarse en tiempo real o en áreas remotas donde la conectividad podría ser un problema. Las inspecciones se pueden realizar al extraer las imágenes y analizarlas más tarde.
  • Inspección visual automatizada. Los productos se inspeccionan en tiempo real mediante cámaras, métodos de procesamiento de imágenes y algoritmos de aprendizaje automático. A diferencia de la inspección virtual remota, donde el equipo de inspección se lleva al campo, las inspecciones visuales automatizadas generalmente se realizan en el sitio, en un solo lugar.
Beneficios de la inspección visual

La inspección visual se emplea desde hace muchos años para garantizar la calidad y la seguridad. Además, también ofrece estos beneficios:

  • Ahorro: Al identificar los defectos lo antes posible, las empresas pueden reducir los costos de desechar los productos defectuosos o identificar más rápidamente los activos que necesitan reparación.
  • Seguridad: La inspección visual remota permite a las empresas realizar inspecciones visuales de manera más segura que nunca al ayudarlas a identificar defectos en entornos que podrían ser peligrosos.
  • Optimización: Las inspecciones visuales son una forma rápida, barata y no intensiva de evaluar la calidad. Al emplear inspecciones visuales automatizadas, las organizaciones pueden optimizar aún más el proceso de inspección lo cual reduce el tiempo de intervención.
  • Velocidad: Cuando se utiliza la inspección visual automatizada, las inspecciones se realizan más rápido que con los trabajadores humanos y pueden ocurrir en cualquier momento, 24/7.
  • Precisión: Las inspecciones visuales automatizadas pueden ser más precisas que las inspecciones con el ojo humano, ya que pueden detectar defectos menores que son imperceptibles o fáciles de pasar por alto.
Casos de uso de la inspección visual

Cuando el control de calidad y la seguridad son primordiales, se utiliza la inspección visual, y puede ser necesaria, incluso en estos casos de uso:

  • Fabricación: Ya sea que se fabriquen automóviles, productos farmacéuticos o semiconductores, la inspección visual identifica defectos de ensamblaje y cosméticos en la planta de fabricación.
  • Atención médica: Desde la fabricación de dispositivos médicos hasta la inspección de equipos antes de una cirugía, las inspecciones visuales son clave para la salud y la seguridad de los pacientes.
  • Energía: Las inspecciones visuales mejoran la seguridad de los equipos en muchas facetas diferentes de la industria energética, desde la minería y la extracción de combustible hasta la generación de energía.
  • Infraestructura civil: La inspección de carreteras, puentes y túneles para detectar posibles problemas es una obligación de seguridad pública, puede llevar meses y requiere atención a los detalles más minuciosos.

 

 
La inspección visual automatizada y la IA

Hasta hace poco, la inspección visual era un proceso difícil de automatizar. Las computadoras aún no se equiparaban con el ojo humano. Sin embargo, los últimos avances en las capacidades de la IA han hecho que las funciones de inspección visual automatizadas sean más eficientes y precisas.

Un obstáculo importante que los ingenieros tuvieron que superar es la incapacidad de una computadora para procesar el contenido de una imagen. La visión artificial ayudó a resolver este problema. Este proceso permite a las computadoras obtener información significativa a partir de imágenes digitales, videos y otras entradas visuales. Las computadoras ahora no solo pueden procesar la imagen, sino que también pueden generar información de datos que se puede emplear para tomar medidas correctivas o hacer recomendaciones. 

Estas son algunas de las capacidades que ofrece la visión artificial:

  • Reconocimiento de imágenes: Esto permite a las computadoras dibujar contexto y significado a partir de una imagen, como la identificación de objetos, lugares, personas y escritura a mano.
  • Detección de objetos: Esta técnica identifica y localiza objetos dentro de una imagen o video al dibujar límites alrededor de los objetos, lo que permite una inspección más cercana dentro del contexto del objeto.
  • Monitoreo remoto: Al igual que la inspección visual remota, el monitoreo remoto revisa e inspecciona un objeto a través de una imagen o video, ya sea por un humano o mediante el uso de tecnología impulsada por IA.
  • Gestión predictiva de activos: Las organizaciones pueden tomar datos de máquinas y activos para comprender el estado general del activo en términos de su ciclo de vida y luego aprovechar estos datos para predecir cuándo podría ocurrir una falla.
  • Alertas de seguridad para los trabajadores: Cuando se detecta una situación insegura dentro de un espacio confinado u otra área controlada, los sistemas pueden alertar a los trabajadores sobre un riesgo potencial.
