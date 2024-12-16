Para ver cómo la temperatura afecta la salida de un LLM, observe los resultados creados por el modelo de 2 mil millones de parámetros IBM Granite 3.1. La instrucción proporcionada aquí fue: "Escriba una historia sobre un científico de datos a quien le encanta Python".
Con una temperatura de 0.1, Granite genera:
Érase una vez, en la bulliciosa ciudad de San Francisco, un brillante científico de datos llamado Alex. Alex era conocido por sus habilidades excepcionales en programación Python y análisis de datos. Pasó sus días y noches inmerso en el mundo de los datos, utilizando Python para extraer insights y hacer predicciones.
Un día, a Alex se le encargó analizar el abandono de clientes de un popular servicio de streaming. Utilizó la biblioteca scikit-learn de Python para crear un modelo de machine learning que pudiera predecir qué clientes tenían probabilidades de cancelar sus suscripciones.
Con una temperatura de 0.75, Granite genera:
Érase una vez, en la bulliciosa ciudad de San Francisco, un brillante científico de datos llamado Alex. Alex era conocido por su profundo amor por Python, un lenguaje de programación que creía que era la herramienta perfecta para el análisis de datos y el machine learning.
Todos los días, Alex se levantaba temprano, preparaba una taza de café y se sentaba en su escritorio. Pasaba horas escribiendo código en Python, explorando conjuntos de datos y construyendo modelos predictivos. Su amor por Python no se debía solo al lenguaje en sí, sino también a la comunidad que había crecido a su alrededor.
Con una temperatura de 1.25, Granite genera:
Érase una vez, en una bulliciosa ciudad llena de imponentes rascacielos y luces de neón, un científico de datos que amaba Python más que nada en el mundo. El científico de datos tiene un ayudante felino llamado Suki. Suki es una gata curiosa y juguetona, siempre ansiosa por explorar cada rincón de la casa.
Un día, el científico de datos está trabajando en un complejo problema de programación. Suki sigue maullando en voz alta como si estuviera tratando de comunicar un mensaje al científico de datos. El científico de datos nota que el fuerte maullido suele ocurrir cuando está cerca de una solución al complejo problema de programación.
Tenga en cuenta que, aunque cada historia comienza de forma similar, aumentar la temperatura aumenta la variabilidad del texto y los detalles que se generan.