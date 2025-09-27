¿Qué es un modelo de mezcla gaussiana?

Una única distribución gaussiana, también llamada “distribución normal”, describe muchos tipos de fenómenos naturales. La distribución de las alturas de los estudiantes en un aula, los pesos de los recién nacidos y la vida útil operativa de las piezas mecánicas suelen ser distribuciones gaussianas.

Sin embargo, una única distribución gaussiana no es adecuada para modelar conjuntos de datos con múltiples clústeres de datos o aquellos con un sesgo significativo o colas pesadas. En estos casos, un GMM podría ser más apropiado.

Un GMM utiliza el aprendizaje no supervisado para generar un modelo probabilístico que supone que los datos se generan a partir de una combinación de varias distribuciones gaussianas. En lugar de suponer que todos los datos provienen de una única distribución normal (un modelo gaussiano), un GMM asume que hay múltiples distribuciones normales, cada una de las cuales representa un" clúster " o "subpoblación" diferente en el conjunto de datos, y cada una de las cuales tiene su propia media y varianza.

En el caso de los estudiantes, imagine alturas con una distribución bimodal, pero se desconoce la identidad de género de los estudiantes. En el caso de las piezas de máquinas, imagine que las piezas pueden provenir de dos proveedores diferentes, uno de los cuales fabrica piezas de mayor calidad que el otro. En ambos casos, podría ser útil calcular a qué subpoblación pertenece un punto de datos y las características de esa subpoblación.