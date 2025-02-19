Las redes neuronales gráficas (GNN) son una arquitectura de red neuronal profunda que es popular tanto en aplicaciones prácticas como en la investigación de machine learning de vanguardia. Utilizan un modelo de red neuronal para representar datos sobre entidades y sus relaciones. Son útiles para la minería de datos del mundo real, la comprensión de las redes sociales, los gráficos de conocimiento, los sistemas de recomendación y la bioinformática.

El desarrollo de las GNN se inspiró en algoritmos de aprendizaje profundo, como las redes neuronales convolucionales (CNN) y las redes neuronales recurrentes (RNN), pero tienen varias diferencias clave. Las CNN están diseñadas para datos que tienen una estructura similar a una cuadrícula, como los píxeles de una imagen. Cualquier píxel se puede conectar, como máximo, a otros ocho píxeles. Por el contrario, las RNN se adaptan a estructuras de secuencia en las que cada elemento se puede conectar a otros dos elementos como máximo, como una cadena de palabras en un texto. Sin embargo, en los datos estructurados por gráficos, cualquier elemento puede tener una o más conexiones y puede no tener coherencia entre el número de conexiones para un elemento específico.

Las redes neuronales son una implementación del aprendizaje profundo1, que se clasifica en categorías fundamentales:

Aprendizaje basado en grafos, que aprende sobre datos similares a grafos.

Aprendizaje basado en cuadrículas, que aprende sobre imágenes similares a datos y otros tipos de datos que se pueden describir mediante cuadrículas.

Aprendizaje basado en grupos, que aprende cómo se relaciona la información con un grupo principal. Esto resulta muy útil cuando los datos se adquieren de un grupo como una esfera, por ejemplo, datos geológicos de diferentes fuentes de todo el planeta.

Aprendizaje basado en malla, que aprende cómo se distribuye la información a través de una malla irregular, como analizar y predecir elementos de un modelo 3D de un objeto.

Las GNN son un área de investigación activa de inteligencia artificial, pero están bien respaldadas por bibliotecas y kits de herramientas que están construidos en lenguajes como Python e infraestructura que incluyen TensorFlow y PyTorch.