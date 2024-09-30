¿Qué es la fuga de datos en machine learning?

La fuga de datos es un error común en el entrenamiento de algoritmos de machine learning para el modelado predictivo. Un estudio de la Biblioteca Nacional de Medicina1 encontró que en 17 campos científicos diferentes donde se aplicaron métodos de machine learning, al menos 294 artículos científicos se vieron afectados por la fuga de datos, lo que llevó a un rendimiento demasiado optimista.

Un estudio de Yale2 descubrió que la filtración de datos puede inflar o desinflar las métricas de rendimiento de los modelos basados en neuroimágenes, dependiendo de si la información filtrada introduce ruido o crea patrones poco realistas. Estos modelos se utilizan para diagnosticar enfermedades para identificar tratamientos y ayudar a los neurocientíficos a comprender mejor la relación entre el cerebro y el cuerpo.

La fuga de datos en los modelos de machine learning puede tener varios impactos en diferentes campos y tipos de datos; estos son los más comunes:

Mala generalización a nuevos datos: cuando los modelos se entrenan con información que no representa el mundo real, el modelo tendrá dificultades para generalizar a los datos invisibles. Las predicciones sobre nuevos datos pueden ser inexactas y poco confiables.

Toma de decisiones con sesgo: Los sesgos en los datos filtrados corren el riesgo de sesgar el comportamiento del modelo, lo que da como resultado decisiones injustas y divorciadas de los escenarios del mundo real.

Insights y hallazgos poco confiables: la fuga de datos compromete la confiabilidad de los insights derivados del modelo, lo que lleva a los usuarios a desconfiar de los resultados.

Métricas de rendimiento infladas: las fugas en los modelos de machine learning a menudo dan como resultado modelos que muestran falsamente una alta precisión y exactitud.

Desperdicio de recursos: encontrar y corregir la fuga de datos después de haber entrenado un modelo requiere mucho tiempo y es costoso. Arreglar la fuga de datos requiere volver a entrenar los modelos desde cero, lo que es costoso desde el punto de vista computacional, y reelaborar todo el pipeline del modelo, desde el preprocesamiento de datos hasta el nuevo entrenamiento, lo que puede requerir muchos recursos en términos de esfuerzo humano y costos computacionales.

Pérdida de confianza: los modelos poco confiables finalmente generan desconfianza en los equipos de ciencia de datos y en el proceso analítico general.

Riesgos legales y de cumplimiento: la fuga de datos en el análisis predictivo puede generar riesgos legales y regulatorios. Si la información confidencial se utiliza indebidamente, puede dar lugar a sanciones y daños a la reputación.