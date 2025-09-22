La guía de machine learning 2025

El machine learning (ML) es el subconjunto de inteligencia artificial (IA) centrado en algoritmos que pueden "aprender" los patrones de los datos de entrenamiento y, posteriormente, hacer inferencias precisas sobre nuevos datos. Esta capacidad de reconocimiento de patrones permite que los modelos de machine learning tomen decisiones o predicciones sin instrucciones explícitas y codificadas de forma rígida. El machine learning, y en particular el aprendizaje profundo, es la columna vertebral de la mayoría de los sistemas de IA modernos.