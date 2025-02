¿Qué es un modelo autorregresivo?

La autocorrelación calcula la correlación entre un serial temporal y una versión rezagada de sí misma. El rezago es el número de unidades de tiempo para desplazar el serial temporal. Un retraso de 1 compara el serial con un paso de tiempo anterior. Un retraso de 2 lo compara con el paso de tiempo anterior a ese. El grado de autocorrelación en un rezago particular muestra la dependencia temporal de los datos. Cuando la autocorrelación es alta, existe una fuerte relación entre el valor actual y el valor en ese rezago. Cuando la autocorrelación es baja o cercana a cero, sugiere una relación débil o ninguna relación en absoluto.

Una forma común para visualizar la autocorrelación es calcular la ACF o el gráfico de ACF que muestra los coeficientes de autocorrelación en diferentes rezagos.

El eje horizontal representa el rezago y el eje vertical, los valores de autocorrelación. Los picos o patrones importante en el gráfico de ACF pueden revelar la estructura temporal subyacente de los datos. La selección del orden de rezago (p) en el modelo AR a menudo se basa en el análisis del gráfico de ACF. En un modelo AR(p), el valor actual de la serie temporal se expresa como una combinación lineal de sus valores p anteriores, donde los coeficientes se determinan a través de mínimos cuadrados ordinarios (OLS, sigla en inglés de minimum least squares) o de la estimación por máxima verosimilitud (MLE, sigla en inglés de maximum likelihood estimation). La autocorrelación también se emplea para evaluar si una serie temporal es estacionaria. En el caso de una serie temporal estacionaria, la autocorrelación debería disminuir gradualmente a medida que aumente el rezago, pero si el gráfico de ACF no indica una disminución, es posible que los datos muestren no estacionariedad. Puede obtener más información sobre autocorrelación aquí.