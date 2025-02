¿Qué es un autocodificador?

Aunque todos los modelos de autocodificador incluyen un codificador y un decodificador, no todos los modelos de codificador-decodificador son autocodificadores.

Los marcos de codificador-decodificador, en los que una red codificadora extrae características clave de los datos de entrada y una red decodificadora toma esos datos de características extraídos como entrada, se utilizan en una variedad de modelos de aprendizaje profundo, como las arquitecturas de redes neuronales convolucionales (CNN) utilizadas en tareas de visión artificial, como la segmentación de imágenes o las arquitecturas de redes neuronales recurrentes (RNN) utilizadas en tareas de secuencia a secuencia (seq2seq).

En la mayoría de las aplicaciones de modelos de codificador-decodificador, la salida de la red neuronal es diferente de su entrada. Por ejemplo, en modelos de segmentación de imágenes como U-Net, la red codificadora extrae datos de características de la imagen de entrada para determinar la clasificación semántica de los distintos píxeles; utilizando ese mapa de características y esas clasificaciones por píxeles, la red decodificadora construye entonces máscaras de segmentación para cada objeto o región de la imagen. El objetivo de estos modelos codificador-decodificador es etiquetar con precisión los píxeles por su clase semántica: se entrenan a través del aprendizaje supervisado, optimizando las predicciones del modelo frente a un conjunto de datos de “verdad fundamental” de imágenes etiquetadas por expertos humanos.

Autocodificadores se refiere a un subconjunto específico de arquitecturas codificador-decodificador que se entrenan mediante aprendizaje no supervisado para reconstruir sus propios datos de entrada.

Debido a que no dependen de datos de capacitación etiquetados, los codificadores automáticos no se consideran un método de aprendizaje supervisado. Al igual que todos los métodos de aprendizaje no supervisado, los autocodificadores se entrenan para descubrir patrones ocultos en datos sin etiquetar, en lugar de predecir patrones conocidos demostrados en datos de entrenamiento etiquetados. Sin embargo, al igual que los modelos de aprendizaje supervisado, y a diferencia de la mayoría de los ejemplos de aprendizaje no supervisado, los autocodificadores tienen una realidad fundamental con la que medir su producción: la propia entrada original (o alguna versión modificada de la misma). Por esa razón, se consideran "aprendizaje autosupervisado" y, por ende, autocodificador.