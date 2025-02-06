La generación aumentada por recuperación de grafos (RAG de grafos) es una técnica emergente y poderosa para las aplicaciones de IA generativa para utilizar los conocimientos específicos del dominio y la información relevante. El RAG de grafos es una alternativa a los métodos de búsqueda vectorial que utilizan una base de datos vectorial.

Los grafos de conocimiento son sistemas de conocimiento en los que las bases de datos de grafos, como Neo4j o Amazon Neptune, pueden representar datos estructurados. En un grafo de conocimiento, las relaciones entre los puntos de datos, llamadas aristas, son tan significativas como las conexiones entre los puntos de datos, llamados vértices o, a veces, nodos. Un grafo de conocimiento facilita atravesar una red y procesar consultas complejas sobre datos conectados. Los grafos de conocimiento son especialmente adecuados para casos de uso que involucran chatbots, resolución de identidades, análisis de redes, motores de recomendación, Customer 360 y detección de fraude.

Un enfoque de RAG de grafos aprovecha la naturaleza estructurada de las bases de datos de grafos para dar mayor profundidad y contexto a la información recuperada sobre redes o relaciones complejas. Una base de datos de grafos se combina con un modelo de lenguaje grande (LLM) y un desarrollador puede automatizar partes significativas del proceso de creación de grafos a partir de datos no estructurados, como texto. Un LLM puede procesar datos de texto e identificar entidades, comprender sus relaciones y representarlas en una estructura de grafos.

Hay muchas formas de crear una aplicación de RAG de grafos, por ejemplo, GraphRAG de Microsoft, o emparejar GPT4 con LlamaIndex. En este tutorial, utilizará Memgraph, una solución de base de datos de grafos de código abierto para crear un sistema RAG mediante Llama-3 de Meta en watsonx. Memgraph utiliza Cypher, un lenguaje de consulta declarativo. Comparte algunas similitudes con SQL, pero se centra en nodos y relaciones en lugar de tablas y filas. Llama 3 creará y completará su base de datos de grafos a partir de texto no estructurado e información de consulta en la base de datos.