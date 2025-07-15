Selección de modelos en machine learning

El proceso de selección de modelos de aprendizaje automático es una comparación de diferentes modelos de un grupo de candidatos. Los especialistas en machine learning evalúan el rendimiento de cada modelo de machine learning (ML) y luego eligen el mejor modelo en función de un conjunto de métricas de evaluación.

La mayoría de las tareas de machine learning se centran en reconocer patrones en los datos y, a continuación, hacer predicciones sobre nuevos datos basar en esos patrones. La elección del modelo predictivo de mejor rendimiento conduce a predicciones más precisas y a una aplicación de machine learning más fiable.