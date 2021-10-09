¿Qué es la automatización inteligente?

La automatización inteligente (IA, por sus siglas en inglés), a veces llamada automatización cognitiva, es el uso de tecnologías de automatización (inteligencia artificial [IA], gestión de procesos de negocios (BPM) y automatización robótica de procesos [RPA]) para agilizar y escalar la toma de decisiones en todas las organizaciones.
La automatización inteligente simplifica los procesos, libera recursos y mejora la eficiencia operativa a través de diversas aplicaciones. Por ejemplo, un fabricante de automóviles puede emplear la automatización inteligente para acelerar la producción o reducir el riesgo de error humano; o una compañía farmacéutica o de ciencias biológicas puede emplear la automatización inteligente para reducir costos y aumentar la eficiencia de los recursos cuando existen procesos repetitivos. Un proveedor de seguros puede emplear la automatización inteligente para calcular pagos, estimar tarifas y cubrir las necesidades de cumplimiento.
La automatización inteligente comprende 3 tecnologías cognitivas. La integración de estos componentes crea una solución que impulsa la transformación empresarial y tecnológica.
Esta integración conduce a una solución transformadora que agiliza los procesos y simplifica los flujos de trabajo para, en última instancia, mejorar la experiencia del cliente.
Las plataformas de automatización inteligente brindan muchos beneficios en todas las industrias como resultado del uso de grandes volúmenes de datos, cálculos precisos, análisis e implementación comercial. Los beneficios clave incluyen los siguientes:
La automatización inteligente agiliza procesos que, de otro modo, se componían de tareas manuales o se basaban en sistemas heredados, que pueden consumir muchos recursos, ser costosos y propensos al error humano. Las aplicaciones de la AI se extienden a todas las industrias, proporcionando eficiencias en diferentes áreas de la compañía.
El valor de la automatización inteligente en el mundo de hoy, en todas las industrias, es inconfundible. Con la automatización de tareas repetitivas a través de la automatización inteligente, las compañías pueden reducir sus costos y establecer una mayor coherencia dentro de sus flujos de trabajo. La pandemia de COVID-19 no hizo más que acelerar los esfuerzos de transformación digital, impulsando una mayor inversión en infraestructuras para apoyar la automatización. A medida que aumenta el trabajo remoto, los roles seguirán evolucionando. Las personas centradas en trabajos de bajo nivel serán reasignadas para implementar y escalar estas soluciones, así como otras tareas de nivel superior.
Los gerentes intermedios deberán cambiar su enfoque hacia los elementos más humanos de su trabajo para mantener la motivación dentro de la fuerza laboral. La automatización expondrá las brechas de habilidades dentro de la fuerza laboral y los empleados deberán adaptarse a sus entornos de trabajo en constante cambio. La gerencia intermedia también puede apoyar estas transiciones de una manera que mitigue la ansiedad para asegurarse de que los empleados sigan siendo resilientes durante estos periodos de cambio. La automatización inteligente es sin duda el futuro del trabajo y a las empresas que renuncien a su adopción les resultará difícil seguir siendo competitivas en sus respectivos mercados.
Desde sus flujos de trabajo empresariales hasta sus operaciones de TI, tenemos lo que usted necesita con la automatización impulsada por IA. Descubra cómo se están transformando las empresas líderes.
IBM Cloud Pak for Automation proporciona un conjunto completo y modular de capacidades de automatización impulsadas por IA para abordar desafíos operativos comunes y complejos.
Los servicios de consultoría de automatización extrema de IBM Consulting permiten a las empresas ir más allá de la simple automatización de tareas para manejar procesos de alto perfil, orientados al cliente y que generan ingresos con adopción y escala integradas.
Comience su viaje hacia la automatización con IBM Robotic Process Automation (RPA). Se trata de una solución basada en IA que le ayuda a automatizar más procesos empresariales y de TI a escala con la facilidad y rapidez de la RPA tradicional.