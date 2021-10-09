¿Qué es la automatización inteligente?

El valor de la automatización inteligente en el mundo de hoy, en todas las industrias, es inconfundible. Con la automatización de tareas repetitivas a través de la automatización inteligente, las compañías pueden reducir sus costos y establecer una mayor coherencia dentro de sus flujos de trabajo. La pandemia de COVID-19 no hizo más que acelerar los esfuerzos de transformación digital, impulsando una mayor inversión en infraestructuras para apoyar la automatización. A medida que aumenta el trabajo remoto, los roles seguirán evolucionando. Las personas centradas en trabajos de bajo nivel serán reasignadas para implementar y escalar estas soluciones, así como otras tareas de nivel superior.

Los gerentes intermedios deberán cambiar su enfoque hacia los elementos más humanos de su trabajo para mantener la motivación dentro de la fuerza laboral. La automatización expondrá las brechas de habilidades dentro de la fuerza laboral y los empleados deberán adaptarse a sus entornos de trabajo en constante cambio. La gerencia intermedia también puede apoyar estas transiciones de una manera que mitigue la ansiedad para asegurarse de que los empleados sigan siendo resilientes durante estos periodos de cambio. La automatización inteligente es sin duda el futuro del trabajo y a las empresas que renuncien a su adopción les resultará difícil seguir siendo competitivas en sus respectivos mercados.