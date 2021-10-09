¿Qué es la automatización inteligente?

¿Qué es la automatización inteligente?

La automatización inteligente (IA, por sus siglas en inglés), a veces llamada automatización cognitiva, es el uso de tecnologías de automatización (inteligencia artificial [IA], gestión de procesos de negocios (BPM) y automatización robótica de procesos [RPA]) para agilizar y escalar la toma de decisiones en todas las organizaciones.

La automatización inteligente simplifica los procesos, libera recursos y mejora la eficiencia operativa a través de diversas aplicaciones. Por ejemplo, un fabricante de automóviles puede emplear la automatización inteligente para acelerar la producción o reducir el riesgo de error humano; o una compañía farmacéutica o de ciencias biológicas puede emplear la automatización inteligente para reducir costos y aumentar la eficiencia de los recursos cuando existen procesos repetitivos. Un proveedor de seguros puede emplear la automatización inteligente para calcular pagos, estimar tarifas y cubrir las necesidades de cumplimiento.

 Los 3 componentes de la automatización inteligente

La automatización inteligente comprende 3 tecnologías cognitivas. La integración de estos componentes crea una solución que impulsa la transformación empresarial y tecnológica.

  • El componente más crítico de la automatización inteligente es la inteligencia artificial o la IA. Mediante el uso de machine learning y algoritmos complejos para analizar datos estructurados y no estructurados, las compañías pueden desarrollar una base de conocimientos y formular predicciones basadas en esos datos. Este es el motor de decisión de la automatización inteligente.
  • El segundo componente de la automatización inteligente es la gestión de procesos de negocio (BPM), también conocida como automatización del flujo de trabajo del negocio. La gestión de procesos de negocio automatiza los flujos de trabajo para proporcionar mayor agilidad y consistencia a dichos procesos. La gestión de procesos de negocio se utiliza en la mayoría de las industrias para optimizar los procesos y mejorar las interacciones y la contratación.
  • El tercer componente de la automatización inteligente es la automatización robótica de procesos (RPA). La automatización robótica de procesos emplea robots de software, o bots, para completar tareas administrativas, como extraer datos o completar formularios. Estos bots complementan bien la inteligencia artificial, ya que RPA puede aprovechar el insight de la IA para manejar tareas y casos de uso más complejos.

Esta integración conduce a una solución transformadora que agiliza los procesos y simplifica los flujos de trabajo para, en última instancia, mejorar la experiencia del cliente.
Beneficios de la automatización inteligente

Las plataformas de automatización inteligente brindan muchos beneficios en todas las industrias como resultado del uso de grandes volúmenes de datos, cálculos precisos, análisis e implementación comercial. Los beneficios clave incluyen los siguientes:

  • Reduzca los costos aumentando la fuerza laboral y mejorando la productividad: la automatización de sistemas y procesos y el uso del análisis de datos para salvaguardar la precisión pueden acelerar la producción. La automatización inteligente permite a las compañías escalar rápidamente sin aumentar el riesgo, comprometer la calidad o ejercer presión sobre la fuerza laboral existente. Los líderes empresariales están cosechando los beneficios de esta capacidad a través de mayores rendimientos de producción y un mejor retorno de la inversión (ROI).
  • Mejorar la precisión a través de procesos y enfoques consecuentes para aumentar la calidad: La fortaleza detrás de la automatización inteligente es el uso de inteligencia artificial para impulsar la toma de decisiones y brindar un enfoque consecuente a las tareas repetitivas.
  • Mejorar la experiencia del cliente: proporcionar un producto de mayor calidad y más confiable para comercializar más rápido u obtener respuestas a las consultas más rápido (o inmediatamente) proporciona una experiencia más rica y positiva para el cliente y, por lo tanto, un beneficio competitivo para la compañía.
  • Aborde el cumplimiento y las regulaciones con confianza: muchas industrias deben cumplir con políticas regulatorias específicas. La automatización inteligente puede aprovechar sus características de automatización de tareas para demostrar un enfoque más consecuente del cumplimiento.
Aplicaciones de la automatización inteligente

La automatización inteligente agiliza procesos que, de otro modo, se componían de tareas manuales o se basaban en sistemas heredados, que pueden consumir muchos recursos, ser costosos y propensos al error humano. Las aplicaciones de la AI se extienden a todas las industrias, proporcionando eficiencias en diferentes áreas de la compañía.

  • Industria automotriz: Esta industria se ve muy afectada por las mejoras que los fabricantes pueden conseguir a través de la automatización inteligente. Con la automatización inteligente, los fabricantes pueden predecir y ajustar la producción con mayor eficacia para responder a los cambios en la oferta y la demanda. Pueden agilizar los flujos de trabajo para aumentar la eficacia y reducir el riesgo de errores en producción, asistencia, compras y otras áreas. Con el uso de robots pueden reducir la necesidad de mano de obra y mejorar la detección de defectos, proporcionando un producto de mayor calidad a los clientes a un costo menor para la compañía. Por ejemplo, una planta de producción de motores de Volkswagen en Alemania emplea "robots colaborativos" que trabajan con el equipo de producción para realizar un paso físicamente exigente del proceso de montaje de motores. Esto ayuda a evitar lesiones, acelerar los procesos, fomentar la precisión y aliviar la carga física de los empleados.
  • Ciencias de la vida: La producción de medicamentos está altamente regulada y requiere una calibración precisa del equipamiento y la medición del producto. También requiere una enorme cantidad de recopilación, cotejo, procesamiento y análisis de datos. Un ensayo farmacológico no puede considerarse exitoso sin un análisis y resultados confiables. Un enfoque manual podría dar lugar a errores de cálculo y requerir una gran cantidad de recursos y mano de obra para lograrlo. En cambio, la producción de vacunas contra la Covid-19 en un tiempo récord es un ejemplo de cómo la automatización inteligente ofrece procesos automatizados que mejoran la velocidad y la calidad de la producción. Antes de la IA y las eficiencias resultantes, “… se requerían 40 científicos con títulos de doctorado y 25 años o más para descubrir un solo fármaco comercializable”.
  • Sanidad: El sector sanitario está empleando la automatización inteligente con procesamiento del lenguaje natural (PLN) para ofrecer un enfoque coherente de la recopilación, el análisis, el diagnóstico y el tratamiento de datos. El uso de chatbots en las consultas sanitarias a distancia requiere menos intervención humana y, a menudo, un menor tiempo de diagnóstico.
  • Seguros: con la automatización inteligente, la industria de seguros puede eliminar virtualmente la necesidad de cálculos o pagos manuales de tarifas y puede simplificar el procesamiento de documentos, como reclamos y tasaciones. La automatización inteligente también ayuda a las compañías de seguros a cumplir con las regulaciones de cumplimiento más fácilmente al garantizar que se cumplan los requisitos. De esta manera, también pueden calcular el riesgo de un individuo o entidad y calcular la tasa de seguro adecuada.
El futuro de la automatización inteligente

El valor de la automatización inteligente en el mundo de hoy, en todas las industrias, es inconfundible. Con la automatización de tareas repetitivas a través de la automatización inteligente, las compañías pueden reducir sus costos y establecer una mayor coherencia dentro de sus flujos de trabajo. La pandemia de COVID-19 no hizo más que acelerar los esfuerzos de transformación digital, impulsando una mayor inversión en infraestructuras para apoyar la automatización. A medida que aumenta el trabajo remoto, los roles seguirán evolucionando. Las personas centradas en trabajos de bajo nivel serán reasignadas para implementar y escalar estas soluciones, así como otras tareas de nivel superior.

Los gerentes intermedios deberán cambiar su enfoque hacia los elementos más humanos de su trabajo para mantener la motivación dentro de la fuerza laboral. La automatización expondrá las brechas de habilidades dentro de la fuerza laboral y los empleados deberán adaptarse a sus entornos de trabajo en constante cambio. La gerencia intermedia también puede apoyar estas transiciones de una manera que mitigue la ansiedad para asegurarse de que los empleados sigan siendo resilientes durante estos periodos de cambio. La automatización inteligente es sin duda el futuro del trabajo y a las empresas que renuncien a su adopción les resultará difícil seguir siendo competitivas en sus respectivos mercados.
