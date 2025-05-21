¿Qué es la compensación entre sesgo y varianza?

Cuando decidimos crear un modelo de ML para un problema empresarial específico, queremos elegir una arquitectura de modelo que minimice los errores y capture las señales subyacentes. El sesgo y la varianza representan dos fuentes de error de predicción. El sesgo mide qué tan lejos están las predicciones de los valores reales debido a suposiciones demasiado simplistas; sin embargo, la varianza captura cuánto fluctúan las predicciones en función de diferentes datos de entrenamiento.

Comprender y gestionar esta compensación es crucial para crear modelos que se generalicen bien a datos invisibles. Los modelos con alto sesgo son propensos a un ajuste insuficiente, perdiendo patrones importantes, mientras que los modelos con alta varianza son propensos al sobreajuste, capturando el ruido como si fuera una señal. Lograr el equilibrio adecuado es fundamental para un diseño eficaz de machine learning y ayuda a explicar por qué los modelos que funcionan bien con los datos de entrenamiento pueden fallar en el mundo real.

En este documento explicativo, nos adentramos en los detalles técnicos de la compensación entre sesgo y varianza y el error de predicción, que representa un panorama de cómo construir el modelo correcto para un conjunto de datos.