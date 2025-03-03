¿Qué es la comprensión de lenguaje natural (NLU)?

La NLU permite a las organizaciones extraer insights de datos no estructurados, como el lenguaje hablado o las entradas escritas en lenguaje natural. A través de la NLU, las computadoras también pueden comunicarse con usuarios no capacitados sin el uso de lenguajes de programación.

Debido a que el lenguaje humano es tan matizado, complejo y lleno de ambigüedades, la NLU es un desafío de machine learning exigente para los científicos e ingenieros informáticos que trabajan con modelos de lenguaje grandes (LLM). Los sistemas de NLU hacen posible que las computadoras capten las complejidades del lenguaje escrito y hablado: matices sutiles, estructuras de oraciones complejas, usos de palabras potencialmente confusos, jerga y dialectos, entre otros.

Debido al auge de la IA generativa y su uso en chatbots de consumo, respuestas a preguntas, traducción automática y otras aplicaciones, la NLU recibe una inversión comercial considerable. Sin la NLU, es posible que no existan chatbots interactivos como ChatGPT. La NLU es la razón por la que los chatbots de IA generativa pueden mantener una conversación con los usuarios que se sienta realista y natural.