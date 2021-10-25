¿Qué es la automatización del flujo de trabajo?

Las organizaciones están avanzando hacia una automatización más amplia del flujo de trabajo en todas las operaciones comerciales y dentro de los procesos de TI. Esto ayuda a acelerar los procesos y mejorar la comunicación.
La automatización del flujo de trabajo optimiza los procesos al reemplazar las tareas manuales con software que ejecuta todo o parte de un proceso. Hoy en día, esto generalmente se hace a través de un software de automatización de flujo de trabajo que consiste en características de arrastrar y soltar de código bajo y una interfaz de usuario (IU).
Muchas herramientas también incluyen inteligencia artificial (IA), aunque esto no es necesario para automatizar con éxito los flujos de trabajo. Los programas lógicos basados en reglas son igualmente eficaces para abordar las ineficiencias del flujo de trabajo y facilitar la colaboración.
La automatización reduce los errores humanos y elimina muchas tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, como la entrada manual de datos. Las organizaciones con procesos manuales obsoletos no pueden escalar de manera confiable con procesos intensivos en mano de obra y capital. Al agregar automatización, las empresas han mejorado la capacidad de escalabilidad.
La automatización del flujo de trabajo también brinda beneficios a las empresas de las siguientes maneras:
La automatización del flujo de trabajo sirve de trampolín para mejorar los lanzamientos y canales de comunicación más claros entre los desarrolladores y las operaciones, dos áreas tradicionalmente independientes. Supera las barreras comunes de DevOps, como los cuellos de botella y los seguimientos, que resultan de los canales aislados de desarrolladores y operaciones.
La automatización de los flujos de trabajo crea una mejor supervisión administrativa en la nube, la red, el sistema operativo y la interactividad departamental. Además, agrega una capa crítica de visualización para configurar, supervisar y analizar mejor el estado, la seguridad y las deficiencias de la red.
Hay dos tipos de automatización de flujos de trabajo: flujos de trabajo de procesos de negocio (BP) y procesos robóticos (RP).
La metodología de gestión de procesos de negocio (BPM) es la forma en que las empresas estructuran los procesos para servir mejor a los clientes. Impulsa los flujos de trabajo de los procesos empresariales hacia una mayor eficiencia para alcanzar los objetivos empresariales de misión crítica. En muchos casos, el software de automatización del flujo de trabajo está diseñado con la filosofía de BPM. El software automatiza los flujos de trabajo de los procesos empresariales para optimizar las tareas que históricamente se realizaban de forma manual. Las características de autocompletado y macros de Excel son ejemplos tempranos de automatización del flujo de trabajo.
Hoy en día, el software automatiza los procesos robóticos (conocidos como automatización de procesos robóticos o RPA) y está diseñado para que los robots realicen un trabajo similar al de los humanos. En muchos casos, los bots trabajan junto con TI (así como en otros campos) para respaldar los procesos administrativos. Los bots pueden identificar y sugerir la información más relevante para resolver errores de procesamiento. Los bots también pueden mitigar las consultas al help desk, las autenticaciones de inicio de sesión e intervenir en los errores de procesamiento.
La automatización del flujo de trabajo es un término técnico para una práctica que se ha utilizado durante cientos de años. Las líneas de ensamblaje y la fabricación durante la Revolución Industrial y la agricultura, a partir de entonces, fueron algunas de las primeras industrias en utilizar flujos de trabajo de RPA. Sin embargo, estos estaban basados en máquinas, no en software.
Puede aplicar la automatización a la mayoría de los tipos de flujos de trabajo. Por ejemplo, puede automatizar los documentos de plantilla de incorporación de empleados para recursos humanos o establecer y automatizar flujos de trabajo de aprobación para todos los miembros de su equipo.
Encontrará software de automatización de flujos de trabajo en la mayoría de los campos e industrias:
Las empresas emergentes de automatización del flujo de trabajo están innovando el proceso de flujo de trabajo para ofrecer automatizaciones de red estandarizadas, procesos de aprobación y sincronización de datos en todas las aplicaciones con soluciones API integradas.
Lo más significativo es un cambio de diseño hacia la automatización del flujo de trabajo de código bajo, que amplía el alcance de quién puede crear y desplegar flujos de trabajo para incluir a los responsables de la toma de decisiones y a los colaboradores directos. El resultado es que las organizaciones pueden alejarse de las estructuras organizacionales descendentes para llegar a sistemas más simétricos y colaborativos que aceleran las mejoras de los procesos.
La IA en la automatización del flujo de trabajo es otra gran tendencia en la empresa. La automatización impulsada por IA permite a las empresas aprovechar patrones de datos y machine learning para emplear análisis predictivos e insights para mejorar los procesos.
Estas soluciones están destinadas a transformar el ecosistema de redes de TI, donde la administración de redes se considera uno de los últimos procesos manuales que aún no se han automatizado.
El software de automatización del flujo de trabajo que saldrá al mercado hoy incluirá características que mejorarán la capacidad de TI para controlar y tratar los problemas de red. Los flujos de trabajo visuales ganarán terreno para facilitar la creación y mediación de flujos de trabajo en todas las redes de TI.
Las empresas también pueden contar con flujos de trabajo basados en plantillas que se pueden utilizar como bloques de construcción para gestionar futuras automatizaciones, así como características integradoras con automatizaciones de flujos de trabajo preexistentes.
El software de automatización de flujo de trabajo de IBM es una solución de código bajo que se integra con soluciones de nube de terceros de uso común y emplea aplicaciones de código bajo y machine learning.
La principal oferta de automatización del flujo de trabajo de IBM es IBM® Cloud Pak for Business Automation. Permite a las empresas conectar procesos, información y personas para obtener una visión holística del negocio. IBM Cloud Pak for Business Automation también incluye analytics, características de colaboración y un sistema de gestión de reglas de negocio.
Nuestra solución es flexible, diseñada para operar cualquier estilo de flujo de trabajo. Aprovecha la lógica basada en reglas para crear flujos de trabajo automatizados para las operaciones comerciales. Los flujos de trabajo se pueden estandarizar y reutilizar para reducir las ineficiencias y dar a su equipo más tiempo para tareas de alto valor.
