¿Qué es Gradient Boosting?

El siguiente es un desglose paso a paso de cómo funciona el proceso de aumento de gradiente.

Inicialización: comienza utilizando un conjunto de entrenamiento para establecer una base con un modelo base de aprendizaje, a menudo un árbol de decisión, cuyas predicciones iniciales se generan aleatoriamente. Normalmente, el árbol de decisión solo contendrá un puñado de nodos hoja o nodos terminales. A menudo elegidos debido a su interpretabilidad, estos aprendices débiles o básicos sirven como un punto de partida óptimo. Esta configuración inicial allana el camino para que se desarrollen iteraciones posteriores.

Cálculo de residuos: para cada ejemplo de entrenamiento, calcule el error residual restando el valor previsto del valor real. Este paso identifica las áreas en las que es necesario mejorar las predicciones del modelo.

Refinamiento con regularización: después del cálculo residual y antes del entrenamiento de un nuevo modelo, se lleva a cabo el proceso de regularización. Esta etapa implica reducir la influencia de cada nuevo aprendiz débil integrado en el conjunto. Al calibrar cuidadosamente esta escala, se puede controlar la rapidez con la que avanza el algoritmo de impulso, lo que ayuda a prevenir el sobreajuste y a optimizar el rendimiento general.

Entrenamiento del siguiente modelo: utilice los errores residuales calculados en el paso anterior como objetivos y entrene a un nuevo modelo o aprendiz débil para predecirlos con precisión. El enfoque de este paso es corregir los errores cometidos por los modelos anteriores, refinando la predicción general.

Actualizaciones del conjunto: en esta etapa, el rendimiento del conjunto actualizado (incluido el modelo recién entrenado) generalmente se evalúa mediante el uso de un conjunto de pruebas separado. Si el rendimiento en este conjunto de datos de reserva es satisfactorio, el conjunto se puede actualizar incorporando el nuevo aprendiz débil; de lo contrario, podrían ser necesarios ajustes en los hiperparámetros.

Repetición: repita los pasos presentados anteriormente según sea necesario. Cada iteración se basa en el modelo base y lo refina mediante el entrenamiento de nuevos árboles, mejorando aún más la precisión del modelo. Si la actualización del conjunto y el modelo final son satisfactorios en comparación con el modelo de referencia basado en la precisión, mover a los siguientes pasos.

Criterios de detención: detenga el proceso de impulso cuando se cumpla un criterio de detención predeterminado, como un número máximo de iteraciones, precisión objetivo o rendimientos decrecientes. Este paso ayuda a garantizar que la predicción final del modelo logre el equilibrio esperado entre complejidad y rendimiento.