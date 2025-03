¿Qué es el reconocimiento de imágenes?

En el aprendizaje no supervisado, el algoritmo emplea datos no etiquetados, descubriendo patrones de forma independiente. Es similar a darle a un niño una caja de juguetes para clasificarlos por similitud; los algoritmos no supervisados agrupan imágenes según características compartidas (por ejemplo, bigotes, pelaje, cuatro patas y cola) sin conocer las categorías explícitas.