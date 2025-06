¿Qué es la selección de características?

Con el aprendizaje no supervisado, los modelos descubren características, patrones y relaciones de datos por sí mismos. No es posible adaptar las variables de entrada a una variable de destino conocida. Los métodos de selección de características no supervisadas utilizan otras técnicas para simplificar y optimizar el espacio de características.

Un método de selección de características no supervisado es el análisis de componentes principales (PCA). PCA reduce la dimensionalidad de grandes conjuntos de datos al transformar variables potencialmente correlacionadas en un conjunto más pequeño de variables. Estos componentes principales conservan la mayor parte de la información contenida en el conjunto de datos original. PCA contrarresta la maldición de la dimensionalidad y también reduce el sobreajuste.

Otros incluyen el análisis de componentes independientes (ICA), que separa los datos multivariantes en componentes individuales que son estadísticamente independientes, y los autocodificadores.

Ampliamente empleado con arquitecturas de transformadores , un autocodificador es un tipo de Neural Networks que aprende a comprimir y luego reconstruir datos. Al hacerlo, los autocodificadores descubren variables latentes: aquellas que no son directamente observables, pero que afectan fuertemente la distribución de datos.