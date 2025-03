Los mismos procesos que a menudo conducen a resultados impresionantes son también los que hacen que los modelos generativos tengan alucinaciones : cuando generan información incorrecta o engañosa. Las alucinaciones o confabulaciones ocurren cuando los modelos perciben patrones en sus conjuntos de datos de entrenamiento que no existen en el mundo real.

Por ejemplo, indicar a ChatGPT-4o mini la pregunta "¿En qué episodio de Seinfeld va Kramer a Bangladesh?" arrojó esta respuesta:

Kramer viaja a Bangladés en el episodio titulado “The Little Jerry”, que es el episodio 145 de Seinfeld. Es el episodio 145 [sic] del programa y se emitió originalmente durante la temporada 8. En este episodio, Kramer participa en un plan para importar un juguete de Bangladés.

Si bien The Little Jerry es el episodio 145 de Seinfeld y se emitió durante la temporada 8, presenta a Kramer comprando y entrenando a un gallo, el epónimo Little Jerry. Al dar la instrucción al chatbot nuevamente con la misma pregunta, arrojó una segunda alucinación diferente:

Kramer va a Bangladés en el episodio titulado "The Maldives", que es el episodio 18 de la temporada 9. En este episodio, intenta comenzar una nueva vida luego de su viaje, y la historia gira en torno a la idea de que se convierta en un pescador "bangladesí".

En realidad, el episodio 18 de la temporada 9 de Seinfeld es The Frogger, y en él, Kramer solo llega a la estación de policía. No hay ningún episodio de Seinfeld llamado The Maldives, y en ningún momento durante todo el programa Kramer va a Bangladés.