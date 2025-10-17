La guía 2025 de los agentes de IA

Su recurso integral para obtener un conocimiento profundo y aplicaciones prácticas de los agentes de IA.

En esta guía completa, encontrará una colección de contenido relacionado con los agentes de IA, como explicaciones educativas, tutoriales prácticos, episodios de podcasts y mucho más.

Un agente de inteligencia artificial (IA) se refiere a un sistema o programa que es capaz de realizar tareas de forma autónoma en nombre de un usuario o de otro sistema mediante el diseño de su flujo de trabajo y el uso de las herramientas disponibles. Los agentes de IA pueden abarcar una amplia gama de funcionalidades más allá del procesamiento de lenguaje natural e incluyen la toma de decisiones, la resolución de problemas, la interacción con entornos externos y la ejecución de acciones.

Empezar

Descripción general

Como primer paso en su recorrido, Explorar los Documentos explicativos introductorios de agente de IA para obtener una comprensión de alto nivel.
Componentes

Los agentes de IA dependen de un conjunto de componentes interconectados que les permiten percibir su entorno, procesar información, decidir, colaborar, tomar medidas significativas y aprender de su experiencia.
Arquitectura

La arquitectura de agente se refiere a la estructura y el diseño de infraestructura de IA agéntica. Una arquitectura de agentic da forma a la estructura del flujo de trabajo para automatizar los modelos de IA dentro de un sistema de IA agéntica. 
Sistemas multiagente

Un sistema multiagente consta de varios agentes de IA que trabajan colectivamente para realizar tareas en nombre de un usuario u otro sistema.
Infraestructuras

Las infraestructuras de agentes de IA son los componentes básicos para desarrollar, desplegar y gestionar agentes de IA. Estas plataformas de software tienen características y funciones integradas que ayudan a agilizar y acelerar el proceso.
Gobernanza

La gobernanza de agentes de IA se refiere a los procesos, estándares y medidas de seguridad que ayudan a garantizar que los sistemas de agentes sean seguros y éticos.
RAG agéntica

RAG agéntica se refiere al uso de agentes de IA para facilitar la generación aumentada por recuperación (RAG). En comparación con los sistemas RAG tradicionales, RAG agentic permite que los modelos de lenguaje de gran tamaño realicen la recuperación de información de múltiples fuentes y manejen flujos de trabajo más complejos. 
Casos de uso/aplicaciones

Los agentes de IA se pueden aplicar a varias industrias, como atención al cliente, recursos humanos, ventas, adquisiciones y mucho más.
Recursos

Escale la productividad con agentes de IA creados para su empresa

Explore el potencial innovador de los agentes de IA que pueden integrarse sin esfuerzo en sus operaciones comerciales.

Guía del comprador de agentes de IA 2025

Esta guía completa desglosa casos de uso clave, capacidades principales y recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Reinvente la productividad empresarial con agentes y asistentes de IA

Descubra cómo los agentes y asistentes de IA pueden trabajar juntos para alcanzar nuevos niveles de productividad.
Informe de Omdia sobre inteligencia potenciada: el impacto de los agentes de IA

Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.

El comienzo de la empresa agéntica: poner la IA a trabajar en toda su tecnología

Manténgase actualizado sobre los nuevos agentes de IA emergentes, un punto de inflexión fundamental en la revolución de la IA.
Pruebe watsonx Orchestrate

Explore cómo los asistentes de IA generativa pueden aligerar su carga de trabajo y mejorar la productividad.
Cómo los agentes de IA reinventarán la productividad

Aprenda formas de utilizar la IA para tener más creatividad y eficiencia, y comenzar a adaptarse a un futuro que implica trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
El futuro de los agentes, el consumo de energía de la IA, el uso informático de Anthropic y el texto generado por IA con marcas de agua de Google

Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA en este episodio de Mixture of Experts mientras investigan a profundidad el futuro de los agentes de IA y otros temas.

Cómo Comparus utiliza un "asistente bancario"

Comparus utilizó soluciones de IBM watsonx.ai y demostró de manera impresionante el potencial de la banca conversacional como un nuevo modelo de interacción.
