¿Qué es la arquitectura agéntica?

Los marcos de agente se refieren a infraestructuras de diseño o modelos que definen la manera en que los agentes (ya sean artificiales o naturales) pueden realizar tareas, tomar decisiones e interactuar con su entorno de manera autónoma e inteligente. Estas infraestructuras proporcionan la estructura y las pautas sobre cómo operan, razonan y se adaptan los agentes en diversos entornos.
Arquitecturas reactivas
Las arquitecturas reactivas asignan situaciones directamente a acciones. Son reflexivas y toman decisiones basadas en estímulos inmediatos del entorno en lugar de basarse en la memoria o las capacidades predictivas. No pueden aprender del pasado ni planificar para el futuro.
Arquitecturas deliberativas
Una arquitectura deliberativa es un sistema de IA que toma decisiones basadas en el razonamiento, la planificación y los modelos internos del mundo. A diferencia de los agentes reactivos, los agentes deliberativos analizan su entorno, predicen resultados futuros y toman decisiones informadas antes de actuar.
Arquitecturas cognitivas
Una arquitectura cognitiva agéntica es un sistema avanzado de IA que imita el pensamiento, el razonamiento, el aprendizaje y la toma de decisiones similares a los humanos.
Estos agentes incorporan elementos de percepción, memoria, razonamiento y adaptación, cada uno representado por módulos individuales, lo que les permite operar en entornos complejos e inciertos mientras mejoran con el tiempo. Este es el tipo más avanzado de arquitectura agéntica.
Una arquitectura BDI (más comúnmente conocida como modelo o marco) está diseñada para modelar la toma de decisiones racional en agentes inteligentes, y se basa en el marco creencia-deseo-intención (BDI).
Esta arquitectura modela el razonamiento humano en un agente BDI, con:
Por ejemplo: "La puerta está cerrada".
Por ejemplo: "Quiero entrar en la habitación".
Por ejemplo: "Abriré la puerta para entrar en la habitación".