¿Cuáles son los componentes de los agentes de IA?

Los chatbots simples de la década anterior usaban reglas predefinidas para elegir entre un conjunto limitado de decisiones. Los agentes de IA más avanzados trabajan para evaluar diferentes rutas de solución, evaluar el rendimiento y perfeccionar su enfoque con el tiempo. En el núcleo de un agente se encuentra el módulo de razonamiento. Este módulo determina cómo reacciona un agente a su entorno sopesando diferentes factores, evaluando probabilidades y aplicando reglas lógicas o comportamientos aprendidos. Dependiendo de la complejidad de la IA, el razonamiento puede estar basado en reglas, probabilístico, heurístico o impulsado por modelos de aprendizaje profundo. Dos paradigmas de razonamiento populares son ReAct (razonamiento y acción) y ReWOO (razonamiento sin observación).
Varios tipos de agentes abordan el razonamiento de manera diferente. Por ejemplo, los agentes basados en objetivos toman decisiones a través de la consideración de un objetivo predefinido y la selección de acciones que conduzcan a lograr ese objetivo específico. Estos agentes se centran en el hecho de si se logra un resultado, en lugar de optimizar para obtener el mejor resultado posible. Mientras que los agentes basados en la utilidad llevan la toma de decisiones un paso más allá al evaluar no solo si se cumple un objetivo, sino también cuán óptimo es el resultado, con base en una función de utilidad.
Los sistemas de IA simples y basados en reglas siguen una lógica predefinida, como "si sucede X, haga Y". Los sistemas más avanzados utilizan la inferencia bayesiana, el aprendizaje por refuerzo o neural networks para adaptarse dinámicamente a nuevas situaciones. Este módulo también puede implementar el razonamiento de cadena de pensamiento y técnicas de resolución de problemas de varios pasos, que son esenciales para aplicaciones de IA, como el análisis financiero automatizado o la revisión de contratos legales. La capacidad del agente para razonar eficazmente y tomar decisiones informadas determina la inteligencia y confiabilidad generales de un agente en el manejo de tareas complejas.