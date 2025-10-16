¿Qué es LangFlow?

Autores

Ivan Belcic

Staff writer

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

LangFlow es una herramienta de código abierto y código bajo para crear agentes de IA y otras aplicaciones de IA a través de una interfaz visual de arrastrar y soltar. Permite a los usuarios orquestar modelos de lenguaje de grandes (LLM), API, bases de datos vectoriales y componentes personalizados en flujos de trabajo agénticos sin necesidad de conocimientos avanzados de programación.

Boletín de la industria

Las últimas tendencias de IA presentadas por expertos

Obtenga insights curados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM .

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

¿Para qué se utiliza LangFlow?

LangFlow se utiliza para crear aplicaciones de IA agéntica dentro de una interfaz gráfica de usuario (GUI) de código bajo o sin código. Los usuarios conectan componentes entre sí y las conexiones determinan el flujo de datos a través de la aplicación. 

Si se crea una aplicación de chatbot de IA agéntica para automatizar la atención al cliente, un usuario puede conectar primero una interfaz de chat a un modelo de lenguaje grande (LLM). También puede conectar el LLM a la base de datos vectorial interna de su empresa para crear un sistema de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), lo que permite al LLM consultar datos, incluidos los historiales de pedidos de los clientes. 

El LLM puede acceder a las herramientas a través de claves API, que también se pueden colocar en el flujo de trabajo de IA como componentes modulares. Para completar la aplicación agéntica, el LLM se vincularía a un segundo componente de chat para devolver el resultado al usuario a través del chatbot.

Características y funciones clave de LangFlow

La utilidad de LangFlow se deriva de sus características y funciones básicas fáciles de usar, que incluyen: 

  • Interfaz visual de código bajo o sin código

  • Amplias integraciones 

  • Biblioteca de componentes 

  • Flujos exportables 

  • Código abierto

Interfaz visual de código bajo o sin código

La facilidad de uso de LangFlow se debe en gran parte a su presentación. Los usuarios pueden crear aplicaciones de IA a través de una interfaz visual modular de arrastrar y soltar. Cada componente del proceso de machine learning (ML) se coloca en secuencia, conectado al otro componente según lo necesite el flujo de trabajo de IA. 

La interfaz visual transforma un proyecto de programación complejo en un diagrama de flujo intuitivo, completo con conexiones que dictan el flujo de datos a través del sistema de inteligencia artificial (IA). Los principiantes pueden usar LangFlow para optimizar la orquestación de IA agregando varios modelos, componentes y fuentes de datos según sea necesario. Mientras tanto, los usuarios con experiencia en Python pueden crear c dentro de LangFlow. 

Como ejemplo del uso de Sin código, LangFlow permite a los usuarios realizar un ajuste limitado de hiperparámetros para sus LLM elegidos con un simple control deslizante. Los usuarios pueden ajustar la temperatura, un hiperparámetro que controla el grado de aleatoriedad en una salida LLM, con un rápido impulso hacia la izquierda o hacia la derecha.

¿LangFlow se considera vibe coding?

El uso de LangFlow no es lo mismo que vibe coding, que es cuando un usuario instruye a un LLM con lenguaje natural para generar código. El usuario le dice al LLM qué debe hacer el código y confía en el LLM para generar el código real. 

LangFlow asigna a los usuarios la tarea de crear la aplicación de IA que desean y reemplaza la necesidad de programación con componentes modulares prefabricados. Los usuarios aún pueden usar código para crear componentes personalizados para una automatización agéntica más avanzada.

Amplias integraciones

LangFlow ofrece una flexibilidad significativa debido a su amplia gama de integraciones. LangFlow admite la integración con numerosos marcos de ML y, al igual que su infraestructura principal LangChain, cubre la misma gama de API, base de datos vectorial y otras opciones de conexión. 

LangFlow también admite el encadenamiento de LLM, donde varios modelos se conectan en secuencia dentro de un solo pipeline. El encadenamiento es diferente de la orquestación de múltiples agentes, donde varios agentes, cada uno de los cuales usa potencialmente su propio LLM, herramientas o fuentes de datos, colaboran en una tarea compartida. El diseño modular de LangFlow admite ambos enfoques.

¿Cuál es la diferencia entre LangFlow y LangChain?

LangChain es un marco de aprendizaje automático basado en código de código abierto para el desarrollo de IA. LangFlow es una herramienta visual que se encuentra sobre infraestructuras de ML como LangChain, lo que permite a los usuarios construir y crear prototipos de aplicaciones rápidamente. LangFlow se creó originalmente en LangChain y todavía está estrechamente vinculado a él, pero ahora admite otras infraestructuras e integraciones. 

LangGraph, otra plataforma dentro de la misma familia, también se emplea para construir sistemas agénticos. Pero en lugar de una GUI modular, LangGraph representa los sistemas agénticos como gráficos, al tiempo que proporciona un control más granular.

Biblioteca de componentes

La biblioteca de componentes contiene todos los componentes que los usuarios pueden agregar a sus flujos de trabajo agénticos: LLM, como la familia GPT de OpenAI, Llama de Meta y otros, interfaces de chat, calculadoras, navegadores web y más. LangFlow agrupa los componentes en dos categorías: 

  • Componentes centrales que forman la columna vertebral de la mayoría de las creaciones de LangFlow. 

  • Paquetes específicos del proveedor que admiten la integración de terceros específicos.

Flujos exportables

Los proyectos de LangFlow se pueden exportar como flujos en formato JSON. Los creadores pueden exportar sus flujos y compartirlos con otros usuarios, quienes luego pueden importarlos a su propia instancia respectiva de LangFlow para usarlos y modificarlos. Los flujos exportables mejoran la colaboración y agilizan los flujos de trabajo de los proyectos al hacer que los flujos sean reutilizables.

Código abierto

Al igual que su infraestructura LangChain, LangFlow es de código abierto, lo que significa que su código está disponible públicamente para su inspección, contribución y modificación. Las herramientas de IA de código abierto ayudan a aumentar la explicabilidad de la IA y proporcionan transparencia operativa. Sin embargo, el uso de un LLM de código cerrado u otro componente dentro de LangFlow no otorga un acceso similar a su funcionamiento interno.

Casos de uso de LangFlow

La facilidad de uso de LangFlow la convierte en una herramienta ideal para optimizar y automatizar los flujos de trabajo con IA agéntica. Los casos de uso del mundo real para LangFlow incluyen: 

  • Creación rápida de prototipos

  • Desarrollo de agentes de IA 

  • Aplicaciones RAG 

  • Automatización del servicio de atención al cliente

Creación rápida de prototipos

La GUI de arrastrar y soltar de LangFlow se presta bien para la creación rápida de prototipos para aplicaciones de IA. Los usuarios pueden redactar un pipeline con los componentes modulares de LangFlow, compartirlo con otros, probarlo e iterar según sea necesario. La integración con Hugging Face Spaces también permite una demostración rápida de ML.

Desarrollo de agentes de IA

Uno de los principales casos de uso de LangFlow es el desarrollo de agentes de IA sin código. A través de la biblioteca de componentes, los usuarios pueden conectar un LLM con herramientas, bases de datos y otros complementos, lo que permite al agente acceder a lo que necesita para cumplir su función prevista. Los usuarios también pueden encadenar LLM o crear sistemas multiagente.

Aplicaciones RAG

Con componentes para interfaces de chat y bases de datos vectoriales, LangFlow puede crear fácilmente sistemas RAG. Las instrucciones en lenguaje natural se convierten en incorporaciones, que el modelo de recuperación utiliza para consultar la base de datos vectorial conectada. 

La base de datos contiene información relevante para el caso de uso previsto del sistema. Por ejemplo, un sistema RAG diseñado para ayudar a los nuevos empleados con la incorporación puede hacer referencia a documentos de entrenamiento en el conjunto de datos. Luego, el LLM combina los datos recuperados con la instrucción para devolver una salida en lenguaje natural al usuario.

Automatización del servicio de atención al cliente

Los chatbots se utilizan a menudo para la automatización de la atención al cliente. Los clientes primero interactúan con el chatbot, que puede recuperar datos relevantes, como historiales de pedidos e información de productos. Si la consulta del cliente resulta demasiado compleja, el chatbot puede derivar a un representante humano. 

Un usuario de LangFlow puede crear rápidamente un chatbot de atención al cliente con solo unos pocos componentes: 

  1. Una entrada de chat recibe consultas de los clientes en lenguaje natural.
  2. Un componente de incorporación convierte la entrada en una incorporación vectorial para la búsqueda semántica.
  3.  Se consulta una base de datos vectorial que contiene datos de la empresa para incorporaciones similares.
  4.  Un LLM combina los datos recuperados con la consulta del cliente para generar una respuesta. 
  5.  Una salida de chat devuelve la respuesta al usuario en lenguaje natural.

Recursos

Escale la productividad con agentes de IA creados para su empresa

Explore el potencial innovador de los agentes de IA que pueden integrarse sin esfuerzo en sus operaciones comerciales.

Guía del comprador de agentes de IA 2025

Esta guía completa desglosa casos de uso clave, capacidades principales y recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Reinvente la productividad empresarial con agentes y asistentes de IA

Descubra cómo los agentes y asistentes de IA pueden trabajar juntos para alcanzar nuevos niveles de productividad.
Informe de Omdia sobre inteligencia potenciada: el impacto de los agentes de IA

Descubra cómo puede desbloquear todo el potencial de la IA generativa con agentes de IA.

El comienzo de la empresa agéntica: poner la IA a trabajar en toda su tecnología

Manténgase actualizado sobre los nuevos agentes de IA emergentes, un punto de inflexión fundamental en la revolución de la IA.
Pruebe watsonx Orchestrate

Explore cómo los asistentes de IA generativa pueden aligerar su carga de trabajo y mejorar la productividad.
Cómo los agentes de IA reinventarán la productividad

Aprenda formas de utilizar la IA para tener más creatividad y eficiencia, y comenzar a adaptarse a un futuro que implica trabajar en estrecha colaboración con los agentes de IA.
El futuro de los agentes, el consumo de energía de la IA, el uso informático de Anthropic y el texto generado por IA con marcas de agua de Google

Manténgase a la vanguardia con nuestros expertos en IA en este episodio de Mixture of Experts mientras investigan a profundidad el futuro de los agentes de IA y otros temas.

Cómo Comparus utiliza un "asistente bancario"

Comparus utilizó soluciones de IBM watsonx.ai y demostró de manera impresionante el potencial de la banca conversacional como un nuevo modelo de interacción.
Soluciones relacionadas
Desarrollo de agentes de IA de IBM 

Permita a los desarrolladores crear, desplegar y monitorear agentes de IA con el estudio IBM watsonx.ai.

 

 Explore watsonx.ai
Soluciones de inteligencia artificial

Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia en IA líder en la industria y la cartera de soluciones de IBM a su lado.

 Explore las soluciones de IA
Consultoría y servicios de IA

Reinvente los flujos de trabajo y las operaciones críticas añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.

 Conozca los servicios de IA
Dé el siguiente paso

Ya sea que elija personalizar aplicaciones y habilidades predefinidas o crear y desplegar servicios agénticos personalizados utilizando un estudio de IA, la plataforma IBM watsonx responde a sus necesidades.

 Explore watsonx Orchestrate Explore watsonx.ai