¿Qué es el código bajo?

El código bajo es un enfoque visual del desarrollo de software que permite una entrega más rápida de aplicaciones a través de una codificación manual mínima. La interfaz gráfica de usuario y las funciones de arrastrar y soltar de una plataforma de código bajo automatizan aspectos del proceso de desarrollo, eliminando las dependencias de los enfoques tradicionales de programación informática. Las plataformas de código bajo democratizan el desarrollo de aplicaciones, en especialmente para los desarrolladores amateurs, es decir, usuarios comerciales con poca experiencia formal en codificación, como analistas de negocios o gerentes de proyectos. Estas herramientas permiten que los empleados menos técnicos tengan un mayor impacto en el negocio de varias maneras, como ayudando con los atrasos del departamento de TI, reduciendo la shadow de TI y asumiendo más control sobre los flujos de trabajo de gestión de procesos empresariales (BPM). Además de todo lo anterior, las plataformas de desarrollo de código bajo también ayudan a los programadores más experimentados. Dado que requieren poca o ninguna experiencia en codificación, permiten una mayor flexibilidad en los antecedentes de codificación de un desarrollador. Por ejemplo, algunas aplicaciones empresariales requieren conocimientos sobre un lenguaje de programación específico, lo que reduce la selección de desarrolladores. Al eliminar ese cuello de botella, las plataformas de código bajo acortan el ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones, permitiendo lograr más en menos tiempo.

La pandemia de COVID-19 ha aumentado la necesidad empresarial de automatizar los procesos y priorizar las iniciativas de transformación digital. Las plataformas de código bajo hacen frente a esta necesidad, ayudando a agilizar los flujos de trabajo y acelerar los proyectos de automatización. Según Gartner, se espera que el mercado global de tecnologías de desarrollo de código bajo aumente en un 22. 6% (el enlace reside fuera de IBM), alcanzando USD 13 800 millones de dólares en 2021. Para 2023, anticipan que más del 50 % de las empresas medianas y grandes adoptarán una plataforma de aplicaciones de código bajo de acuerdo con su último Informe Cuadrante Mágico (el enlace reside fuera de IBM).

Un modelo de código bajo promueve el rápido desarrollo de aplicaciones, haciendo más accesible la experiencia del usuario. Los desarrolladores tanto profesionales como amateurs se benefician de las funciones básicas, como un entorno de desarrollo integrado (IDE) visual, conectores de datos o API incorporados y plantillas de código. Toda esta funcionalidad de herramientas de código bajo mejora el proceso de DevOps, lo que permite más tiempo para la innovación.

De Bajo Código Frente a sin Código



Forrester distingue los productos con código bajo de aquellos sin código según sus usuarios finales objetivo. Aunque las plataformas de aplicaciones de código bajo (LCAP) tienen un amplio alcance y se dirigen a desarrolladores tanto profesionales como amateurs, pueden requerir ciertas habilidades de programación. Por lo tanto, las plataformas de aplicaciones de código bajo les sirven principalmente a desarrolladores de tiempo completo y medio tiempo. Por su parte, los productos sin código están dirigidos específicamente a usuarios empresariales, lo que les permite crear aplicaciones personalizadas sin habilidades ni conocimientos expertos de desarrollo.

De manera similar a las de código bajo, una plataforma de desarrollo sin código (NCDP) permite a los usuarios crear aplicaciones empresariales a través de interfaces de arrastrar y soltar en lugar de programación de codificación manual tradicional. Tanto las plataformas de código bajo como aquellas sin código están diseñadas para acelerar la automatización de procesos y lograr escalabilidad en todos ellos.

El principal inconveniente de las plataformas sin código es que, si bien pueden reducir la shadow de TI, también pueden allanar el camino hacia ella. Si los usuarios comerciales desarrollan y editan software sin supervisión del departamento de TI, esto puede crear flujos de trabajo adicionales para garantizar que se satisfagan los estándares de rendimiento, seguridad y cumplimiento.