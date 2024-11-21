La llamada a herramientas, también conocida como llamada a funciones, es la interfaz que permite a los agentes de inteligencia artificial (IA) trabajar en tareas específicas que requieren información actualizada, que de otro modo no estaría disponible para los modelos de lenguaje grandes (LLM). Los LLM, como los modelos IBM® Granite o los modelos GPT (transformador generativo preentrenado) de OpenAI, solo tienen acceso a la información utilizada en el entrenamiento. Hay muchas herramientas predeterminadas accesibles a través de LangChain, incluida una herramienta para trabajar con consultas de bases de datos SQL y acceder a información en Wikipedia y mucho más. Le recomendamos que lea la documentación de LangChain para obtener una lista completa de herramientas prediseñadas.

Las herramientas personalizadas se pueden definir utilizando varios métodos, incluido el decorador @tool o LangChain Runnables, que veremos en este tutorial. Las herramientas asíncronas se pueden crear mediante las clases StructuredTool o BaseTool. Para conocer las distinciones entre cada enfoque, le recomendamos que consulte la documentación oficial de LangChain. Consulte el tutorial de llamada a funciones de IBM para ver ejemplos de herramientas personalizadas.

Le recomendamos que consulte nuestro documento explicativo de agentes de IA para obtener una descripción detallada de los distintos tipos de agentes de IA y en qué se diferencian de los chatbots de LLM tradicionales.