En un panorama empresarial saturado e hipercompetitivo, la experiencia del cliente es un factor cada vez más crítico para el éxito de una empresa. Pero a medida que los consumidores exigen más de sus interacciones, los profesionales de servicios tienen dificultades para cumplir con las expectativas. Según una investigación reciente de Salesforce, el 82% de los representantes de servicio dicen que los clientes quieren más de lo que solían.1 El agotamiento entre los profesionales de atención al cliente está aumentando dado el volumen de solicitudes de los clientes y la naturaleza a menudo monótona del trabajo.

Con su capacidad para completar una variedad de tareas complejas simultáneamente, los agentes autónomos de IA pueden desempeñar un papel crítico en la mejora de la atención al cliente. Actualmente, los agentes autónomos se utilizan para optimizar las opciones de autoservicio para los clientes y automatizar las tareas rutinarias básicas. Pero es probable que su capacidad para reinventar los flujos de trabajo y escalar rápidamente altere significativamente la ejecución y el diseño de la atención al cliente, particularmente dados los avances recientes en la IA generativa y la IA conversacional. Dependiendo del nivel de integración con los departamentos de atención, los agentes pueden aumentar la eficiencia operativa para los agentes humanos, proporcionar experiencias del cliente personalizadas y mejores, involucrar y guiar a los consumidores a través del proceso de atención o resolver problemas por completo con entradas humanas mínimas.

Se espera que estas asociaciones entre los agentes de atención al cliente humanos y de IA se profundicen a medida que los agentes de IA se desplieguen con mayor frecuencia. Esto significa que, conforme la tecnología alcance la madurez, desempeñará un papel más importante en la toma de decisiones de la organización y en la realización de tareas que antes hacían agentes humanos.2 Si bien estos cambios aumentan significativamente la eficiencia y la productividad en la atención al cliente, también reinventan fundamentalmente el papel de un equipo de soporte, poniendo más énfasis en la inteligencia emocional, la creación de relaciones y el conocimiento técnico.