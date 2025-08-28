¿Qué son los agentes watsonx?

Autores

Ivan Belcic

Staff writer

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Los agentes IBM watsonx son agentes de inteligencia artificial (IA) disponibles en IBM watsonx Orchestrate que están diseñados para automatizar tareas empresariales. Los agentes de IA funcionan con modelos de lenguaje grandes (LLM) que les permiten actuar de forma autónoma sin que reciban instrucciones de un usuario.

Los agentes de watsonx pueden realizar muchas funciones comerciales sin intervención humana, como automatizar flujos de trabajo, integrarse con herramientas y comunicarse con los clientes en tiempo real.

Beneficios de los agentes de IBM watsonx

Las empresas pueden obtener potencialmente varios beneficios clave del uso de IBM watsonx Orchestrate para sus operaciones de IA agéntica. Estas ventajas incluyen:

  • Despliegue rápido: integre agentes prediseñados completos con experiencia en el dominio y lógica de nivel empresarial listos para su uso inmediato.

  • Gestión centralizada: optimice la gestión de operaciones de IA agéntica con una única interfaz.

  • Flujo de trabajo integración: convierta los flujos de trabajo preexistente en flujos de trabajo agénticos con soporte para numerosas aplicaciones, herramientas y sistemas.

  • Mayor eficiencia y escalabilidad: implemente soluciones de IA agéntica para automatizar tareas sin necesidad de instrucciones paso a paso.

  • Seguridad de nivel empresarial: establezca pautas y medidas de seguridad para controlar el comportamiento de los agentes watsonx.

Agentes de IA

Cinco tipos de agentes de IA: funciones autónomas y aplicaciones reales

Descubra cómo la IA orientada a objetivos y basada en utilidades se adapta a los flujos de trabajo y entornos complejos.
Construir, desplegar y monitorear agentes de IA

Tipos de agentes watsonx

IBM watsonx ofrece agentes de nivel empresarial prediseñados y personalizables para casos de uso que abarcan numerosas operaciones comerciales. El Agent Builder sin código y la suite de kit de desarrollo de software (SDK) incluida permiten a los usuarios crear agentes personalizados y aplicaciones de IA.

Agentes de dominio prediseñados

Los agentes prediseñados de watsonx Orchestrate cubren cuatro dominios:

Cada agente viene con la experiencia en el dominio, la lógica empresarial y las integraciones de aplicaciones que necesita para su función respectiva.

Agentes de adquisicionesrafo

Los modelos de IA disponibles como agentes de adquisiciones automatizan el ciclo de vida de las adquisiciones para que los empleados puedan enfocarse en el impacto estratégico que optimiza las ganancias del negocio. Los agentes de adquisiciones pueden ayudar con:

  • Gestión de proveedores: al integrar insights de Dun & Bradstreet, los agentes de gestión de proveedores pueden señalar de forma proactiva posibles problemas de cumplimiento y gestión de riesgos. La incorporación automatizada de proveedores mejora la precisión de los datos y el mantenimiento del perfil.

  • Compras: los agentes acortan los ciclos de adquisiciones y agilizan las operaciones del helpdesk al permitir que los empleados verifiquen las solicitudes de compra, los pedidos y las entradas de mercancías. Los beneficios del autoservicio para empleados también cubren la creación y modificación de solicitudes de compra, así como la resolución de problemas operativos.

  • Abastecimiento y contratos: los agentes de IA generativa pueden ayudar con la creación de eventos, la redacción de solicitudes de propuestas (RFP), la recomendación de proveedores y la gestión del flujo de trabajo de contratos. Los agentes de watsonx generan contenido que se alinea con las plantillas y políticas de la organización.

  • Gestión de facturas: los agentes ayudan a mejorar la precisión de las facturas comprobando errores y discrepancias, borrando facturas bloqueadas y agilizando la colaboración entre los stakeholders para el procesamiento de facturas.

Agentes de ventas

Los agentes de ventas en el catálogo de agentes de watsonx Orchestrate están diseñados para ayudar a los equipos de ventas a automatizar las tareas rutinarias y generar insights que puedan utilizar para maximizar el crecimiento. Los agentes de ventas ayudan con:

  • Alcance del cliente: los agentes de IA redactan y envían correos electrónicos personalizados a clientes verificados para un alcance escalable y más rápido.[CS1] 

  • Búsqueda de clientes: la integración de Dun & Bradstreet proporciona datos enriquecidos de la empresa y los contactos para prospectos específicos.

  • Gestión de relaciones con el cliente (CRM): los agentes se conectan con Salesforce para ver y mantener cuentas, oportunidades, clientes potenciales y registros de contactos, lo que ayuda a garantizar que los equipos de ventas siempre tengan datos actualizados.

  • Habilitación de productos: el contenido curado de la plataforma de habilitación de ventas Seismic ayuda a los agentes a responder preguntas de los vendedores con los mensajes correctos, USP (puntos de venta únicos) y garantías de ventas.

  • Prospección y conversión de ventas: la IA agéntica mueve a los prospectos en las primeras etapas a través del embudo respondiendo preguntas y ayudando a los equipos de ventas a participar.

  • Investigación de ventas: los agentes recopilan datos de múltiples fuentes para equipar al personal de ventas con los datos que necesitan para presentar sus argumentos de manera efectiva y cerrar tratos con potenciales.

Agentes de RR. HH.

Los agentes de RR. HH. predefinidos de watsonx Orchestrate automatizan tareas complejas para ofrecer a los empleados y al personal de RR. HH. los servicios y la funcionalidad que necesitan. Los agentes de RR. HH. ayudan con:

  • Apoyo a los empleados: los agentes de RR. HH. manejan tareas mundanas que incluyen solicitudes de tiempo libre, recuperación de nóminas, educación e incorporación de beneficios, liberando al personal de RR. HH. para trabajos más exigentes.

  • Adquisición de talento: el reclutamiento es una carrera armamentista de la IA en ambos lados de la ecuación. Los agentes ayudan a automatizar la publicación de empleos, la búsqueda de candidatos, la selección de currículos, la programación de entrevistas y la redacción de ofertas.

  • Aprendizaje y desarrollo: los agentes mejoran sus habilidades y avanzan identificando brechas de habilidades, emitiendo recomendaciones de entrenamiento personalizadas y automatizando los flujos de trabajo de aprendizaje.

  • Gestión del desempeño: los gerentes pueden usar agentes para ayudar a establecer objetivos personalizados para empleados individuales, proporcionar feedback continuo y optimizar las revisiones de desempeño.

Agentes de atención al cliente

Los agentes de atención al cliente de watsonx Orchestrate ayudan a los clientes a resolver consultas sin tener que involucrar al personal de soporte, aprovechando los datos comerciales propios y derivando al personal de soporte solo cuando sea necesario. Los agentes de atención al cliente pueden proporcionar:

  • Autoservicio omnicanal para el cliente: los agentes pueden ayudar a los clientes en toda la gama de puntos de contacto de soporte, incluidos el chat web, el teléfono, los SMS y las aplicaciones sociales. Los modelos fundacionales que impulsan a estos agentes utilizan el procesamiento de lenguaje natural (PLN) para la concientización contextual y el razonamiento para resolver tareas de varios pasos por su cuenta.

  • Modernización del centro de atención telefónica: los agentes de IA utilizan natural language understanding (NLU) para potenciar el reconocimiento de voz y chatear con los clientes por teléfono.

  • Asistencia de agente: los agentes de IA apoyan al personal humano con respuestas relevantes y sugerencias de próximas acciones para simplificar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia.

Agentes personalizados

Además de su suite de agentes prediseñados, watsonx Orchestrate ofrece dos soluciones a las organizaciones que necesitan agentes personalizados. Agent Builder sin código proporciona un marco de agente intuitivo para el desarrollo de IA. Los usuarios con experiencia en desarrollo pueden usar el kit de desarrollo de agentes (ADK) para diseñar y crear agentes con Python, YAML y JSON.

Agent Builder

Agent Builder es una interfaz sin código para crear, probar y desplegar agentes de IA. Los agentes personalizados pueden integrarse con los sistemas y herramientas que las organizaciones ya utilizan a través de claves de API. Los usuarios pueden combinar agentes de terceros, como los creados con los marcos de código abierto LangChain y LangGraph, con agentes de Orchestrate para flujos de trabajo unificados.

Kit de desarrollo de agentes (ADK)

Con soporte para programación directa, el ADK brinda a los desarrolladores el espacio y las herramientas que necesitan para la creación y el despliegue de los agentes. Sus utilidades de interfaz de línea de comandos (CLI) y módulos Python se pueden utilizar para crear agentes y herramientas para watsonX Orchestrate AWS, IBM Cloud y otras implementaciones.

Orquestación de agentes en watsonx Orchestrate

watsonx Orchestrate simplifica el proceso de diseño de flujos de trabajo multiagente. La orquestación de agentes conecta a los agentes para que puedan trabajar juntos, compartiendo contexto y gestionando dependencias. Cada agente trabaja de forma modular para razonar, integrarse con otros sistemas o delegar tareas a otros agentes.

La orquestación en watsonx se basa en las siguientes características:

  • Llamadas de agente anidadas: los agentes de alto nivel dividen las tareas en subtareas y las delegan a otros agentes.

  • Secuenciación y flujo de control: los agentes de varios pasos pueden ejecutar tareas en orden, utilizando la salida de un agente como entrada para el siguiente o progresando a lo largo de rutas adaptativas.

  • Propagación del contexto: los agentes orquestados comparten el contexto del espacio de trabajo para una colaboración fluida.

  • Catálogo de agentes reutilizable: los agentes prediseñados de watsonx pueden encajar en flujos de trabajo o servir como plantillas para una mayor personalización.

