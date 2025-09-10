¿Qué es ReWOO?

Además de la eficiencia del token, ReWOO demuestra un beneficio adicional: robustez en caso de falla de la herramienta. Si una herramienta falla en ReAct, por ejemplo, el sistema puede quedar atrapado en un bucle infinito (ya que el LLM consulta repetidamente una base de datos rota para el clima en Chicago, por ejemplo).
ReWOO es más ágil. Incluso si una herramienta no puede devolver una prueba determinada, el plan general inicial sigue vigente: el módulo Worker puede avanzar y el módulo Solver podrá ofrecer al menos una respuesta parcial. En el ejemplo del clima, en lugar de quedar atrapado en un bucle infinito o excesivo consultando una base de datos para el clima de Chicago, el módulo Solver al menos devolvería una respuesta informando al usuario del clima de Nueva York y Milwaukee (suponiendo que el módulo Worker pudiera recuperar esos fragmentos de evidencia), lo que en última instancia podría ser lo suficientemente útil para las necesidades de planeación del usuario.
A pesar de los beneficios de ReWOO, no es una infraestructura universalmente superior; simplemente es mejor para ciertos tipos de trabajos, particularmente cuando los tipos y cantidades de evidencia necesarios son regulares y predecibles. Sin embargo, ReWOO se queda corto en problemas menos predecibles o estructurados que pueden requerir creatividad, exploración o improvisación. Con incógnitas conocidas, ReWOO sobresale, pero con incógnitas desconocidas, fracasa.
Por ejemplo, ReWOO no sería óptimo para depurar el código Python, un proceso exploratorio e iterativo en el que cada arreglo puede generar nuevos errores y pistas, y los planes mejor trazados se obvian rápidamente. Un marco más adaptable como ReAct, aunque menos eficiente en tokens en abstracto, en última instancia sería una mejor opción para ese problema.