¿Qué es AgentOps?

No existe un medio universalmente acordado para llevar a cabo AgentOps, con múltiples herramientas y enfoques disponibles. (De hecho, incluso el término precursor mucho más establecido, DevOps, significa cosas ligeramente diferentes para diferentes personas). En junio, en la conferencia IBM Think, IBM® Research dio a conocer su propio enfoque de AgentOps, especificando tres áreas de enfoque principales que cree que son cruciales para respaldar la observabilidad con casos de uso de IA agéntica empresarial.
En primer lugar, IBM Research creó su solución AgentOps sobre los estándares OpenTelemetry (OTEL), un kit de desarrollo de software (SDK) de código abierto, que permite instrumentaciones automáticas y manuales en varias infraestructuras. En segundo lugar, creó una plataforma de analytics abierta sobre OTEL, lo que brinda a los usuarios un alto nivel de resolución al mirar tras bambalinas el comportamiento de sus agentes. La plataforma es extensible, lo que significa que se pueden agregar fácilmente nuevas métricas. Y en tercer lugar, estos analytics están impulsados por IA, lo que permite perspectivas únicas que incluyen vistas de flujos de trabajo de seguimiento múltiple y exploraciones de trayectoria.
IBM Research utilizó su enfoque AgentOps para ayudar en la creación de varios productos de automatización de IBM, incluidos Instana, Concert y Apptio. A medida que IBM ha lanzado al mercado sus propias soluciones agénticas, los aspectos de AgentOps se han convertido en características del estudio de desarrolladores watsonx.ai y del kit de herramientas watsonx.governance para escalar la IA confiable.
Sin embargo, existen muchos enfoques para AgentOps, y el campo está evolucionando rápidamente para satisfacer las necesidades de una industria que adopta flujos de trabajo agénticos a una velocidad vertiginosa.