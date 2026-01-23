Utilice el protocolo A2A para la comunicación con agentes de IA

El protocolo A2A, o Agent2Agent, es un estándar abierto que permite la comunicación estructurada entre agentes de IA, clientes y herramientas. En este tutorial, puede crear un sistema de agentes en el que un cliente de chat procese las consultas de los usuarios y las envíe a un agente de IA que se ejecuta en un servidor compatible con A2A.

La mayoría de las aplicaciones de IA agéntica implementan una comunicación personalizada entre componentes (por ejemplo, ChatDev’s ChatChain), lo que dificulta la reutilización del mismo agente en diferentes aplicaciones o la integración de herramientas externas. Esta falta de estandarización impide la interoperabilidad y limita el desarrollo de un ecosistema de agentes más amplio.

A2A resuelve esta limitación separando la capa de comunicación de la lógica del agente a través de un protocolo estandarizado basado en HTTP, JSON-RPC 2.0 y Server-Sent Events (SSE). Este desacoplamiento permite a los agentes colaborar con otros agentes, atender solicitudes de clientes y acceder a herramientas externas sin código de integración personalizado.

A2A admite arquitecturas descentralizadas que permiten a los equipos evolucionar sus sistemas de IA de forma incremental sin romper el código del cliente. Los equipos pueden actualizar herramientas, intercambiar modelos o modificar el comportamiento de los agentes mientras mantienen una interfaz coherente en flujos de trabajo complejos.

Los agentes intercambian información en mensajes estructurados en formato JSON-RPC que incluyen metadatos que enriquecen las interacciones de los agentes con claridad y coherencia. Cada servidor A2A expone una AgentCard en un endpoint conocido (.well-known/agent-card.json) que describe las capacidades del agente como datos JSON estructurados. Por lo tanto, permite a los clientes descubrir dinámicamente lo que puede hacer un agente, de forma similar a como la documentación de la API describe los endpoint disponibles.

Síganos para crear y ejecutar un sistema de agentes A2A, y obtenga experiencia práctica con:

BeeAI : Una infraestructura de agencia de código abierto para crear agentes de IA.

: Una infraestructura de agencia de código abierto para crear agentes de IA. Protocolo A2A: un protocolo de comunicación estandarizado para la interoperabilidad de los agentes.

un protocolo de comunicación estandarizado para la interoperabilidad de los agentes. Ollama: una herramienta para ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLM) localmente.

una herramienta para ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLM) localmente. Herramientas de agente: capacidades especializadas que incluyen búsqueda web (DuckDuckGo), datos meteorológicos (OpenMeteo), acceso a Wikipedia (WikipediaTool) y razonamiento (ThinkTool)

Nota: Si ha trabajado con ACP (Agent Communication Protocol), puede reconocer similitudes. ACP, desarrollado originalmente por BeeAI de IBM, ha unido fuerzas con Google A2A bajo la Fundación Linux. BeeAI ahora utiliza adaptadores A2A (A2AServer y A2AAgent) para proporcionar una comunicación compatible con A2A. A2A también trabaja junto con MCP (Model Context Protocol) para permitir que los agentes interactúen con fuentes de datos y herramientas, creando ecosistemas de agentes interoperables.