¿Qué son los protocolos de agentes de IA?

Los sistemas de IA basados en agentes a menudo se ejecutan en silos. Están creados por diferentes proveedores que utilizan diversas infraestructuras de agentes de IA y emplean arquitecturas de agentes distintas. La integración en el mundo real se convierte en un desafío, y acoplar estos sistemas fragmentados requiere conectores personalizados para todos los tipos posibles de interacción entre agentes.

Aquí es donde entran los protocolos. Convierten sistemas de múltiples agentes dispares en un ecosistema interconectado donde los agentes impulsados por IA comparten una forma de descubrir, comprender y colaborar entre sí.

Si bien los protocolos agénticos forman parte de la orquestación de agentes de IA, no actúan como orquestadores. Estandarizan la comunicación, pero no gestionan la coordinación, ejecución y optimización del flujo de trabajo agéntico.