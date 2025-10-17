Evaluación de agentes de IA desde instrucciones hasta métricas

Un agente de IA se refiere a un sistema de software capaz de llevar a cabo tareas de forma autónoma en nombre de un usuario u otro sistema, mediante el desarrollo de su propio flujo de trabajo y el uso de herramientas externas según sea necesario.

Los agentes van mucho más allá del simple procesamiento y comprensión del lenguaje. Son capaces de tomar decisiones, resolver problemas, interactuar con el entorno y actuar en pos de objetivos.

Los agentes de IA ahora se están incorporando a una variedad de soluciones empresariales, desde automatización de TI e ingeniería de software, hasta interfaces conversacionales e implementación de generación de código. Impulsados por modelos de lenguaje extensos (LLM), pueden comprender instrucciones complejas, descomponerlas en pasos, interactuar con recursos de fuentes externas y tener la capacidad cognitiva de saber cuándo desplegar ciertas herramientas o servicios para ayudar a lograr tareas.